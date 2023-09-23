 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лавров рассказал, почему Россия не пойдет на прекращение огня

Лавров: Россия готова к переговорам с Украиной, но не пойдет на прекращение огня

Россия готова к переговорам с Украиной, но никаких предложений о прекращении огня рассматривать не будет, поскольку Москву уже один раз обманули с этим, заявил в ходе пресс-конференции в ООН министр иностранных дел Сергей Лавров. Трансляцию вел МИД на своей странице во «ВКонтакте».

Министр привел позицию, которую ранее озвучил президент Владимир Путин. «Да, мы готовы к переговорам, но никаких предложений о прекращении огня мы не будем рассматривать, потому что мы один раз это рассмотрели, но вы нас обманули», — заявил Лавров.

Он напомнил, что Москва и Киев вели переговоры об урегулировании в марте — апреле 2022 года и были уже достигнуты договоренности. «А через два дня состоялась Буча, потому что я думаю кому-то в Лондоне или в Вашингтоне не хотелось, чтобы эта война заканчивалась», — считает министр.

Россия тогда не просто была готова, а согласилась на переговоры, указал Лавров. «И после этого, как я понимаю, [президенту Украины Владимиру] Зеленскому сказали: ну если они так быстро согласились, давайте еще их будем истощать, истощать и истощать. И сказали: только на поле боя», — сказал глава МИД.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Сергей Лавров прекращение огня переговоры
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
«Барселона» отыгралась с 0:2, забив «Сельте» три гола за восемь минут Спорт, 21:30
Лавров рассказал, почему Россия не пойдет на прекращение огня Политика, 21:28
Лавров вслед за Путиным назвал Запад «империей лжи» Политика, 21:23
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 21:01
«Спартак» нанес «Динамо» первое с июля поражение в РПЛ Спорт, 20:58
Лавров назвал «формулу мира» Зеленского «просто нереализуемой» Политика, 20:50
Гладков сообщил об обстреле Шебекино Политика, 20:47
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Лавров в ООН призвал мир не допустить «скатывания к большой войне» Политика, 20:32
Жилые проекты Матвеевского кластера: благоустройство и инфраструктура РБК и ПИК, 20:20
В Норвегии задержали экс-командира «Вагнера» при попытке сбежать в Россию Политика, 20:18
Шольц допустил усиление контроля у границ ЕС из-за виз за взятки в Польше Политика, 19:54
Клуб КХЛ отыгрался со счета 0:3 и победил лидера Восточной конференции Спорт, 19:35
Фигуристка выступила на турнире в Москве под музыку Rammstein Спорт, 19:28
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 19:22