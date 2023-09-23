Лавров рассказал, почему Россия не пойдет на прекращение огня

Россия готова к переговорам с Украиной, но никаких предложений о прекращении огня рассматривать не будет, поскольку Москву уже один раз обманули с этим, заявил в ходе пресс-конференции в ООН министр иностранных дел Сергей Лавров. Трансляцию вел МИД на своей странице во «ВКонтакте».

Министр привел позицию, которую ранее озвучил президент Владимир Путин. «Да, мы готовы к переговорам, но никаких предложений о прекращении огня мы не будем рассматривать, потому что мы один раз это рассмотрели, но вы нас обманули», — заявил Лавров.

Он напомнил, что Москва и Киев вели переговоры об урегулировании в марте — апреле 2022 года и были уже достигнуты договоренности. «А через два дня состоялась Буча, потому что я думаю кому-то в Лондоне или в Вашингтоне не хотелось, чтобы эта война заканчивалась», — считает министр.

Россия тогда не просто была готова, а согласилась на переговоры, указал Лавров. «И после этого, как я понимаю, [президенту Украины Владимиру] Зеленскому сказали: ну если они так быстро согласились, давайте еще их будем истощать, истощать и истощать. И сказали: только на поле боя», — сказал глава МИД.

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