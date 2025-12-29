Трамп допустил скорый запуск ЗАЭС

Запорожская АЭС вскоре может быть вскоре запущена. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. РБК вел прямую трансляцию с пресс-конференции лидеров.

«Президент Путин на самом деле работает с Украиной над тем, чтобы добиться ее открытия», — заявил Трамп.

Материал дополняется