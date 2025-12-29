 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Встреча Трампа и Зеленского завершилась в Мар-а-Лаго

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
В США завершилась встреча Трампа и Зеленского. Президенты обсуждали мирный план, подготовленный Киевом. Это четвертые очные переговоры лидеров в этом году. Предыдущие две сопровождались перепалками

Во Флориде завершилась четвертая в этом году встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Переговоры проходили в резиденции главы Белого дома в Мар-а-Лаго. Стороны обсудили аспекты представленного президентом Украины 24 декабря мирного плана из 20 пунктов.

Зеленский вновь отказался от строгого дресс-кода и прибыл на встречу в черной рубашке и черной куртке. В таком же образе он встречался с Трампом на их прошлой встрече в ноябре, которая сопровождалась перепалкой

FT рассказала о напряженной встрече Трампа и Зеленского в Белом доме
Политика
Владимир Зеленский встречается с Дональдом Трампом за обедом в Кабинете министров в Белом доме в Вашингтоне, США, 17 октября 2025 года

Перед началом переговоров американский и украинский лидеры сделали несколько заявлений журналистам. Так, Трамп отметил, что на встрече будет заключено соглашение о гарантиях. Также он подчеркнул, что по сделке он не ставит никаких дедлайнов. «Мой дедлайн — это положить конец этой войне», — сказал глава Белого дома. Вместе с этим он подчеркнул, что переговоры уже находятся на финальном этапе, и пообещал проинформировать Владимира Путина об итогах встречи с Зеленским. Украинский лидер в свою очередь ушел от ответа на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам, но подтвердил, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах.

Дальше лидеры отправились на закрытую встречи с участием своих делегаций. С американской стороны в переговорах, в частности, приняли участие спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. С украинской — секретарь СНБО Рустем Умеров, министр экономики Украины Алексей Соболев, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, внештатный советник главы офиса президента Александр Бевз, а также первый замглавы МИД Сергей Кислица.

Трамп ответил на вопрос о дедлайне по урегулированию конфликта на Украине
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Перед встречей с Зеленским Трамп созвонился с Путиным, он назвал разговор продуктивным. В Кремле это подтвердили. Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев охарактеризовал диалог лидеров «важнейшим». Это сразу же вызвало беспокойство среди украинских чиновников, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. «Это плохо сказывается на настроении. Теперь будет тяжело», — сочли в окружении Зеленского.

В Лондоне считают, что главной задачей Зеленского в США станет удержание Трампа «на своей стороне».

Сам Зеленский накануне во время телефонной конференции 27 декабря заявил европейским лидерам, что не ожидает принятия Россией подготовленной Киевом версии мирного плана. Вместе с этим он отметил, что Украина готова отвести войска для создания демилитаризованной зоны, если Россия сделает то же самое.

Замглавы МИД России Сергей Рябков также отмечал, что представленная Зеленским инициатива кардинально отличается от версии, которая обсуждалась российской и американской сторонами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва уже занимаемся анализом этого материала. «И потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», — заключил он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Трамп велел журналистам перекусить, пока идут переговоры с Зеленским
Политика
Трамп ответил на вопрос о дедлайне по урегулированию конфликта на Украине
Политика
Трамп и Зеленский встретились за столом переговоров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Трамп заявил, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий Украине Политика, 01:33
Езда с просроченными правами в 2026: все нюансы и штрафы Авто, 01:33
Трамп допустил скорый запуск ЗАЭС Политика, 01:27
В рабочие группы США по Украине войдут минимум пять человек Политика, 01:23
Трамп заявил, что Россия будет помогать в восстановлении Украины Политика, 01:15
Трамп допустил, что Украине нужно будет провести референдум Политика, 01:05
Трамп назвал пока нерешенным вопрос Донбасса Политика, 01:00
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп назвал потрясающей встречу с Зеленским Политика, 00:59
Трамп оценил в 95% прогресс на переговорах с Зеленским Политика, 00:57
Президент Финляндии раскрыл содержание переговоров с Трампом и Зеленским Политика, 00:51
Трамп и Зеленский подвели итоги переговоров. Полное видео Политика, 00:51
Встреча Трампа и Зеленского завершилась в Мар-а-Лаго Политика, 00:51
Трамп и Зеленский завершили разговор с европейскими лидерами Политика, 00:44