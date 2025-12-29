Встреча Трампа и Зеленского завершилась в Мар-а-Лаго

В США завершилась встреча Трампа и Зеленского. Президенты обсуждали мирный план, подготовленный Киевом. Это четвертые очные переговоры лидеров в этом году. Предыдущие две сопровождались перепалками

Во Флориде завершилась четвертая в этом году встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Переговоры проходили в резиденции главы Белого дома в Мар-а-Лаго. Стороны обсудили аспекты представленного президентом Украины 24 декабря мирного плана из 20 пунктов.

Зеленский вновь отказался от строгого дресс-кода и прибыл на встречу в черной рубашке и черной куртке. В таком же образе он встречался с Трампом на их прошлой встрече в ноябре, которая сопровождалась перепалкой.

Перед началом переговоров американский и украинский лидеры сделали несколько заявлений журналистам. Так, Трамп отметил, что на встрече будет заключено соглашение о гарантиях. Также он подчеркнул, что по сделке он не ставит никаких дедлайнов. «Мой дедлайн — это положить конец этой войне», — сказал глава Белого дома. Вместе с этим он подчеркнул, что переговоры уже находятся на финальном этапе, и пообещал проинформировать Владимира Путина об итогах встречи с Зеленским. Украинский лидер в свою очередь ушел от ответа на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам, но подтвердил, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах.

Дальше лидеры отправились на закрытую встречи с участием своих делегаций. С американской стороны в переговорах, в частности, приняли участие спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. С украинской — секретарь СНБО Рустем Умеров, министр экономики Украины Алексей Соболев, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, внештатный советник главы офиса президента Александр Бевз, а также первый замглавы МИД Сергей Кислица.

Перед встречей с Зеленским Трамп созвонился с Путиным, он назвал разговор продуктивным. В Кремле это подтвердили. Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев охарактеризовал диалог лидеров «важнейшим». Это сразу же вызвало беспокойство среди украинских чиновников, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. «Это плохо сказывается на настроении. Теперь будет тяжело», — сочли в окружении Зеленского.

В Лондоне считают, что главной задачей Зеленского в США станет удержание Трампа «на своей стороне».

Сам Зеленский накануне во время телефонной конференции 27 декабря заявил европейским лидерам, что не ожидает принятия Россией подготовленной Киевом версии мирного плана. Вместе с этим он отметил, что Украина готова отвести войска для создания демилитаризованной зоны, если Россия сделает то же самое.

Замглавы МИД России Сергей Рябков также отмечал, что представленная Зеленским инициатива кардинально отличается от версии, которая обсуждалась российской и американской сторонами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва уже занимаемся анализом этого материала. «И потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», — заключил он.