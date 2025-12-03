 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Дмитриев показал Уиткоффу и Кушнеру Грановитую палату Кремля

Сюжет
Переговоры России и США
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев показал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру Грановитую палату Кремля во время визита американской делегации в Москву.

Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фотографии Уиткофф и Дмитриев запечатлены со спины, Кушнер стоит боком. Представители США осматривают Тронный зал Грановитой палаты. Дмитриев на что-то указывает рукой.

Грановитая палата входит в ансамбль Московского Кремля. Здание было построено в 1487—1491 годах по указу Ивана III итальянскими архитекторами Марком Фрязиным и Пьетро Антонио Солари. Палату использовали для проведения торжественных обедов, заседаний и церемониальных приемов при венчании на царство.

Спецпредставитель российского президента сопроводил фотографию музыкальной композицией Palazzo Medici исполнителя Matteo Curallo.

Дмитриев сопроводил встречу с Уиткоффом песнями. Плейлист переговоров
Политика

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Кирилл Дмитриев Стив Уиткофф Джаред Кушнер
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
