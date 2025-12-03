Дмитриев показал Уиткоффу и Кушнеру Грановитую палату Кремля
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев показал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру Грановитую палату Кремля во время визита американской делегации в Москву.
Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На фотографии Уиткофф и Дмитриев запечатлены со спины, Кушнер стоит боком. Представители США осматривают Тронный зал Грановитой палаты. Дмитриев на что-то указывает рукой.
Грановитая палата входит в ансамбль Московского Кремля. Здание было построено в 1487—1491 годах по указу Ивана III итальянскими архитекторами Марком Фрязиным и Пьетро Антонио Солари. Палату использовали для проведения торжественных обедов, заседаний и церемониальных приемов при венчании на царство.
Спецпредставитель российского президента сопроводил фотографию музыкальной композицией Palazzo Medici исполнителя Matteo Curallo.
Материал дополняется
