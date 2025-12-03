Россия и США договорились продолжить контакты на уровне помощников
Контакты России и США на уровне помощников будут продолжены, сообщил помощник главы России Юрий Ушаков по итогу переговоров российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.
«Договорились, что на уровне представителей, помощников и других представителей мы продолжим контакты с американцами, в частности, с этими двумя людьми, которые приехали сегодня в Кремль (помимо Уиткоффа в переговорах принимал участие зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. — РБК)», — сказал Ушаков.
Помощник президента отметил, что возможность встречи Путина и Трампа будет зависеть от достигнутого с помощью представителей двух стран прогресса в работе.
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле продолжалась около пяти часов. По словам Ушакова, стороны обсуждали мирный план по Украине и перспективы экономического взаимодействия России и США. Помощник главы государства отметил, что компромисс по территориальному вопросу в американском мирном плане пока не был достигнут.
С российской стороны в переговорах, помимо Ушакова, также участвовал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Предпринимателя Кушнера, участвовавшего наряду с Уиткоффом в переговорах с Путиным, Ушаков назвал «новым лицом», но отметил его плодотворную работу со спецпосланником Трампа.
Ранее источники CNN из Белого дома сообщили, что включение Кушнера в процесс урегулирования на Украине было естественным продолжением его работы в качестве консультанта по вопросам, связанным с Ближним Востоком, которой он занимался до возвращения Трампа на пост президента. Зятя американского президента также называли одним из авторов мирного плана США из 28 пунктов.
