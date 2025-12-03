 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Дмитриев оценил переговоры с Уиткоффом в Кремле

Сюжет
Мирный план по Украине

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером были «продуктивными». Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, опубликовав соответствующий пост в своем X.

В этом посту он опубликовал также фотографии с переговоров. Других комментариев относительно встречи Дмитриев не привел.

В Москве закончилась встреча Путина и Уиткоффа
Политика

Встреча проходила в Кремле и продлилась около 5 часов. Стороны обсуждали мирный план США по урегулированию конфликта на Украине.

Материал дополняется

Персоны
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
