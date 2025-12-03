Дмитриев оценил переговоры с Уиткоффом в Кремле

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером были «продуктивными». Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, опубликовав соответствующий пост в своем X.

В этом посту он опубликовал также фотографии с переговоров. Других комментариев относительно встречи Дмитриев не привел.

Встреча проходила в Кремле и продлилась около 5 часов. Стороны обсуждали мирный план США по урегулированию конфликта на Украине.

