Дмитриев оценил переговоры с Уиткоффом в Кремле
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером были «продуктивными». Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, опубликовав соответствующий пост в своем X.
В этом посту он опубликовал также фотографии с переговоров. Других комментариев относительно встречи Дмитриев не привел.
Встреча проходила в Кремле и продлилась около 5 часов. Стороны обсуждали мирный план США по урегулированию конфликта на Украине.
Материал дополняется
