Дмитриев сопроводил встречу с Уиткоффом песнями. Плейлист переговоров

После переговоров в Кремле спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсетях фотографии со встречи, подобрав к каждой саундтрек. РБК публикует получившийся плейлист прошедших переговоров

Накануне в Кремле прошли переговоры, посвященные обсуждению мирного плана США по Украине. Они длились около пяти часов. Российскую делегацию возглавлял Владимир Путин, в нее также вошли его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

После встречи Кирилл Дмитриев опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) серию постов с музыкальным сопровождением.

Фотографию с Уиткоффом и Кушнером он сопроводил саундтреком к фильму «Миссия невыполнима».

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Слушайте Mission: Impossible — The Original Movies Orchestra на Яндекс Музыке

К схожему фото он прикрепил песню барда Александра Городницкого о Кремле.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Слушайте Кремль — Александр Городницкий на Яндекс Музыке

В начале переговоров президент России Владимир Путин поинтересовался у Уиткоффа и Кушнера, удалось ли им перед встречей погулять по Москве. «Красивая прогулка. <…> Это удивительный город», — ответил Уиткофф.

Фото делегаций за столом переговоров Дмитриев сопроводил песней Муслима Магомаева «Лучший город Земли»: «Песня плывет, сердце поет. Эти слова — о тебе, Москва!»

Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС

Слушайте Лучший город Земли — Муслим Магомаев на Яндекс Музыке

Дмитриев и раньше подбирал музыку к своим публикациям в соцсетях. Так, во время октябрьской рабочей поездки он выложил скриншот СМС от мобильного оператора. «Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки», — говорилось в СМС, и прилагалась информация о тарифах в роуминге. Спецпредставитель президента сопроводил скриншот песней «Позвони мне, позвони» группы «Приключения Электроников».