Дмитриев сопроводил встречу с Уиткоффом песнями. Плейлист переговоров
Накануне в Кремле прошли переговоры, посвященные обсуждению мирного плана США по Украине. Они длились около пяти часов. Российскую делегацию возглавлял Владимир Путин, в нее также вошли его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
После встречи Кирилл Дмитриев опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) серию постов с музыкальным сопровождением.
Фотографию с Уиткоффом и Кушнером он сопроводил саундтреком к фильму «Миссия невыполнима».
К схожему фото он прикрепил песню барда Александра Городницкого о Кремле.
В начале переговоров президент России Владимир Путин поинтересовался у Уиткоффа и Кушнера, удалось ли им перед встречей погулять по Москве. «Красивая прогулка. <…> Это удивительный город», — ответил Уиткофф.
Фото делегаций за столом переговоров Дмитриев сопроводил песней Муслима Магомаева «Лучший город Земли»: «Песня плывет, сердце поет. Эти слова — о тебе, Москва!»
Дмитриев и раньше подбирал музыку к своим публикациям в соцсетях. Так, во время октябрьской рабочей поездки он выложил скриншот СМС от мобильного оператора. «Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки», — говорилось в СМС, и прилагалась информация о тарифах в роуминге. Спецпредставитель президента сопроводил скриншот песней «Позвони мне, позвони» группы «Приключения Электроников».
