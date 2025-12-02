Уиткофф рассказал Путину о впечатлениях от прогулки по Москве
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле рассказал о своих впечатлениях от Москвы. Кадры встречи опубликованы в телеграм-канале Кремля.
Уиткофф ответил на слова российского лидера о том, что американская делегация успела прогуляться по российской столице перед переговорами.
«Красивая прогулка <…> Это удивительный город», — ответил Уиткофф.
После прибытия в столицу он в сопровождении Дмитриева пообедал в одном из ресторанов рядом с Манежной площадью. По данным ТАСС, это ресторан, получивший в 2022 году звезду Michelin. После этого они пешком направились в Кремль.
На встрече с американской стороны также присутствует зять американского президента Джаред Кушнер. С российской стороны участвуют помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Это шестой визит Уиткоффа в российскую столицу. Предыдущая поездка в Москву состоялась в августе перед российско-американским саммитом на Аляске. Тогда Уиткофф перед переговорами в Кремле позавтракал гранд чебуреком. До этого американский спецпосланник посещал Россию в феврале, марте и дважды в апреле 2025 года.
