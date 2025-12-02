 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине
0

Уиткофф рассказал Путину о впечатлениях от прогулки по Москве

Сюжет
Мирный план по Украине
Фото: Екатерина Шамарова / ТАСС
Фото: Екатерина Шамарова / ТАСС

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле рассказал о своих впечатлениях от Москвы. Кадры встречи опубликованы в телеграм-канале Кремля.

Уиткофф ответил на слова российского лидера о том, что американская делегация успела прогуляться по российской столице перед переговорами.

«Красивая прогулка <…> Это удивительный город», — ответил Уиткофф.

После прибытия в столицу он в сопровождении Дмитриева пообедал в одном из ресторанов рядом с Манежной площадью. По данным ТАСС, это ресторан, получивший в 2022 году звезду Michelin. После этого они пешком направились в Кремль.

Уиткофф рассказал Путину о впечатлениях от прогулки по Москве
Video

На встрече с американской стороны также присутствует зять американского президента Джаред Кушнер. С российской стороны участвуют помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Это шестой визит Уиткоффа в российскую столицу. Предыдущая поездка в Москву состоялась в августе перед российско-американским саммитом на Аляске. Тогда Уиткофф перед переговорами в Кремле позавтракал гранд чебуреком. До этого американский спецпосланник посещал Россию в феврале, марте и дважды в апреле 2025 года.

Валерия Доброва
Стив Уиткофф Москва США спецпредставитель
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
