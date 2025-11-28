Путин встретится с Уиткоффом в первой половине следующей недели
Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником главы американского государства Стивом Уиткоффом в первой половине следующей недели. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«В первой половине недели. Мы объявим день своевременно», — сказал Песков.
Материал дополняется
