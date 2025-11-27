Путин заявил, что никаких проектов договора по Украине не было
Никаких проектов мирного договора по Украине не было — был набор вопросов для обсуждения, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию. РБК ведет трансляцию.
Глава государства отметил, что Вашингтон учитывает позицию России, нужно просто «сесть и обсудить некоторые вещи». Путин отметил, что «в целом мы согласны, что план [президента Дональда] Трампа из 28 пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей»,
По словам президента России, на следующей неделе американская делегация должна приехать в Москву, кто это будет — определит Трамп. Переговорщиками по Украине с российской стороны будут помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков, а также представители МИДа.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили