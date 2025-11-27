 Перейти к основному контенту
Путин заявил, что никаких проектов договора по Украине не было

Путин заявил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, был набор вопросов для обсуждения. Он также подтвердил, что американская делегация должна приехать в Москву на следующей неделе

Никаких проектов мирного договора по Украине не было — был набор вопросов для обсуждения, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию. РБК ведет трансляцию.

Выступление Путина во время визита в Киргизию. Видео
Политика

Глава государства отметил, что Вашингтон учитывает позицию России, нужно просто «сесть и обсудить некоторые вещи». Путин отметил, что «в целом мы согласны, что план [президента Дональда] Трампа из 28 пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей»,

Путин призвал перевести мирный план по Украине на «дипломатический язык»
Политика

По словам президента России, на следующей неделе американская делегация должна приехать в Москву, кто это будет — определит Трамп. Переговорщиками по Украине с российской стороны будут помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков, а также представители МИДа.

