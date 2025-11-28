The Telegraph узнал, что Уиткофф передаст Путину прямое предложение

Уиткофф, которого Трамп направил на переговоры в Москву, должен передать Путину «прямое предложение» США, пишет Telegraph. По словам источников издания, оно заключается в готовности Вашингтона признать за Москвой территории

Владимир Путин и Стив Уиткофф (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

США готовы признать контроль России над Крымом и другими занятыми российскими войсками территориями, чтобы заключить соглашение о прекращении боевых действий, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, именно с этой целью американский президент Дональд Трамп направил в Россию своего спецпосланника Стива Уиткоффа. Он, как пишет The Telegraph, должен сделать «прямое предложение» российскому президенту Владимиру Путину. Вместе с Уиткоффом Москву посетит зять Трампа Джаред Кушнер, рассказали источники.

Собеседники The Telegraph полагают, что США согласятся на признание территорий, несмотря на опасения европейских союзников Украины. «Становится все более очевидным, что американцев не волнует позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут делать все, что захотят», — сказал один из источников.

The Telegraph напоминает, что положения о «фактическом» признании за Россией Крыма и Донбасса, были предусмотрены в изначальном варианте мирного плана США. Он состоял из 28 пунктов и предполагал ряд уступок со стороны Украины. Axios писал, что его составителями были Уиткофф и Кушнер, которые решили подготовить перечень условий для мира по аналогии с планом урегулирования в секторе Газа.

Впоследствии в Женеве американская и украинская делегации согласовали новый документ из 19 пунктов — «менее выгодный для России», пишет The Telegraph. При этом источники издания предполагают, что американские предложения о признании территорий остались частью плана.

О том, что по итогам переговоров в Женеве мирный план был сокращен, заявлял и сам Трамп. По его словам, первоначальная версия была «просто картой», в конечном итоге план свели к 22 положениям. При этом Axios писало, что теперь документ включает 20 пунктов, из которых делегации США и Украины согласовали 18. По версии издания, что два оставшихся пункта касаются «территориальных уступок Украины» и гарантий безопасности для нее.

Путин заявлял, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей, но «исходя из реалий, которые складываются на земле». Одним из условий для начала мирных переговоров, которые президент обозначил летом 2024 года, был вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В начале августа 2025-го Путин заявил, что эти условия не изменились.

Российский президент также допускал, что первоначальный мирный план США может стать основой для урегулирования, но «нужно все положить на дипломатический язык». Сегодня Кремль сообщил, что Москве передали основные параметры обновленного документа, который обсуждался в Женеве. Официально план мирного урегулирования нигде не публиковался.



