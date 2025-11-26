 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Ушаков рассказал, когда Уиткофф приедет в Россию

Ушаков: Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетит Россию на следующей неделе. Об этом корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Что касается Уиткоффа, то я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам», — сказал он.

Ранее о предстоящей поездке Уиткоффа в Россию сообщил Трамп. В Truth Social он написал, что поручил ему встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как ожидается, одновременно с этим министр армии США Дэн Дрисколл будет вести переговоры с представителями Украины.

Материал дополняется

Ксения Потрошилина
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 09:30 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 09:30
Захарова обвинила Европу в попытке сорвать украинское урегулирование Политика, 09:44
«В кризис смело увольняйте». Миф, который погубил известные компании Образование, 09:38
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Ушаков рассказал, когда Уиткофф приедет в Россию Политика, 09:31
Два жилых дома в Чебоксарах получили повреждения в результате атаки БПЛА Политика, 09:30
Россиянам рассказали, как восстановить мобильный интернет после роуминга Общество, 09:26
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
4 риска малого бизнеса в работе с гигантами. Как не попасть в зависимостьПодписка на РБК, 09:19
Ушаков отреагировал на публикацию расшифровки разговора с Уиткоффом Политика, 09:19
Мошенники начали массово заставлять россиян им перезванивать Общество, 09:08
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Как адаптировать бренд к кириллице. Стратегии для бизнесаПодписка на РБК, 08:50
Вэнс и Рубио опровергли, что между ними есть разногласия по Украине Политика, 08:36
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30