Ушаков рассказал, когда Уиткофф приедет в Россию

Стив Уиткофф (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетит Россию на следующей неделе. Об этом корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Что касается Уиткоффа, то я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам», — сказал он.

Ранее о предстоящей поездке Уиткоффа в Россию сообщил Трамп. В Truth Social он написал, что поручил ему встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как ожидается, одновременно с этим министр армии США Дэн Дрисколл будет вести переговоры с представителями Украины.

Материал дополняется