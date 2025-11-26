Ушаков рассказал, когда Уиткофф приедет в Россию
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетит Россию на следующей неделе. Об этом корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Что касается Уиткоффа, то я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам», — сказал он.
Ранее о предстоящей поездке Уиткоффа в Россию сообщил Трамп. В Truth Social он написал, что поручил ему встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как ожидается, одновременно с этим министр армии США Дэн Дрисколл будет вести переговоры с представителями Украины.
Материал дополняется
