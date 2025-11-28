The Telegraph узнала, что с Уиткоффом в Москву полетит зять Трампа
Спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа во время визита в Москву будет сопровождать зять американского лидера Джаред Кушнер, пишет The Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме.
Они отправятся в Россию, чтобы сделать Кремлю, как утверждает издание, «прямое предложение»: США готовы признать контроль Москвы над Крымом и другими занятыми территориями, чтобы заключить соглашение о прекращении боевых действий на Украине. Газета отмечает, что это предложение идет вразрез с позицией европейцев, но «американцев это не волнует», сказал один из собеседников.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль своевременно назовет дату приезда Уиткоффа в Москву. До этого помощник президента Юрий Ушаков говорил, что американская делегация прилетит уже на следующей неделе.
Axios написал о причастности Уиткоффа и Кушнера к авторству первой версии мирного плана США из 28 пунктов. Ее обсуждали 23 ноября в Женеве американская и украинская стороны. Из этого плана следовало, что США готовы признать «де-факто» российскими территориями Крым, Луганскую и Донецкую области, тогда как участки в Херсонской области и на Запорожье получат «замороженный статус» вдоль линии боевого соприкосновения.
27 ноября президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия прекратятся, лишь когда украинские войска покинут занимаемые территории в ДНР и ЛНР. Он также допустил, что первоначальный мирный план США может стать основой для урегулирования, но «нужно все положить на дипломатический язык».
