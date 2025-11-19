Захарова рассказала, как Россия ответит на закрытие консульства в Польше

Мария Захарова (Фото: Мария Захарова / Telegram)

В ответ на закрытие российского Генерального консульства в Гданьске Москва сократит дипломатическое присутствие Польши в России. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России», — заявила она.

19 ноября Польша объявила о прекращении работы российского генконсульства в Гданьске. По словам министра Радослава Сикорского, Москве передадут официальную ноту. Такое решение принято в ответ на «диверсионные атаки России». Москва отвергает эти обвинения.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение Польши — проявление деградации, к которой пришли двусторонние отношения. Он заявил, что в ответ можно лишь выразить сожаление.

Утром 16 ноября на стратегически важной железнодорожной линии, используемой для перевозки грузов на Украину, было обнаружено повреждение путей. Инцидент произошел на участке, ведущем к украинской границе, а позднее еще одна диверсия была зафиксирована близ города Пулавы. Жертв и пострадавших нет.

Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал поврежденную линию как «имеющую решающее значение для доставки помощи Украине». Представитель польских спецслужб Яцек Добжиньский прямо заявил, что за диверсиями стоят «разведслужбы с Востока»,

В ответ на эти события польская прокуратура возбудила дело о теракте, а МИД Польши вызвал временного поверенного России Андрея Ордаша для дачи объяснений.

Москва категорически отвергает обвинения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что было бы «совсем странно», если бы польские власти «первым делом не обвинили Россию», поскольку Москву регулярно обвиняют во всех проявлениях гибридной войны на территории Польши. Особое внимание он обратил на то, что среди подозреваемых в диверсии фигурируют граждане Украины.