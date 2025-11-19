 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Захарова рассказала, как Россия ответит на закрытие консульства в Польше

Захарова: российская сторона сократит присутствие Польши в России
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Мария Захарова / Telegram)

В ответ на закрытие российского Генерального консульства в Гданьске Москва сократит дипломатическое присутствие Польши в России. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России», — заявила она.

19 ноября Польша объявила о прекращении работы российского генконсульства в Гданьске. По словам министра Радослава Сикорского, Москве передадут официальную ноту. Такое решение принято в ответ на «диверсионные атаки России». Москва отвергает эти обвинения.

Польша дала России месяц на то, чтобы закрыть генконсульство
Политика
Фото:Генеральное консульство России в Гданьске

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение Польши — проявление деградации, к которой пришли двусторонние отношения. Он заявил, что в ответ можно лишь выразить сожаление.

Утром 16 ноября на стратегически важной железнодорожной линии, используемой для перевозки грузов на Украину, было обнаружено повреждение путей. Инцидент произошел на участке, ведущем к украинской границе, а позднее еще одна диверсия была зафиксирована близ города Пулавы. Жертв и пострадавших нет.

Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал поврежденную линию как «имеющую решающее значение для доставки помощи Украине». Представитель польских спецслужб Яцек Добжиньский прямо заявил, что за диверсиями стоят «разведслужбы с Востока»,

В ответ на эти события польская прокуратура возбудила дело о теракте, а МИД Польши вызвал временного поверенного России Андрея Ордаша для дачи объяснений.

Москва категорически отвергает обвинения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что было бы «совсем странно», если бы польские власти «первым делом не обвинили Россию», поскольку Москву регулярно обвиняют во всех проявлениях гибридной войны на территории Польши. Особое внимание он обратил на то, что среди подозреваемых в диверсии фигурируют граждане Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
дипломатические отношения Польша Россия Мария Захарова
Материалы по теме
Кремль связал решение Польши по генконсульству в Гданьске с «деградацией»
Политика
Польша закроет последнее работавшее генконсульство России в стране
Политика
МИД Польши вызвал российского дипломата после диверсий на железной дороге
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Дочка ЛУКОЙЛа Teboil объявила о закрытии АЗС в Финляндии Экономика, 13:49
BZ узнал о планах новых властей Чехии оставить Украину без боеприпасов Политика, 13:46
Недобросовестная конкуренция и рост цен. Чем грозит создание рейтинга автошкол в России Авто, 13:45
Самолет с Плющенко и его учениками не смог сесть в Омске из-за тумана Спорт, 13:42
Уголовное дело против Евгения Чичваркина направили в суд Мнение, 13:39
МИД Польши обвинил президента в подготовке к выходу из ЕС Политика, 13:38
Захарова рассказала, как Россия ответит на закрытие консульства в Польше Политика, 13:38
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Хинштейн сообщил об ударах ВСУ по объекту энергетики в Курской области Политика, 13:37
В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ Политика, 13:33
«Диасофт» открыл доступ к бесплатной версии СУБД Digital Q.DataBase РБК Компании, 13:30
Минтранс раскрыл сроки испытания пассажирских беспилотников Общество, 13:25
Польша дала России месяц на то, чтобы закрыть генконсульство Политика, 13:23
До 63%: сколько жилья в новостройках курортов России покупают приезжие Недвижимость, 13:22
Минобороны сообщило об отбитых попытках ВСУ прорваться к реке Оскол Политика, 13:17