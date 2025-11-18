За повреждением железнодорожных путей в Польше стоят российские спецслужбы, улики «ведут на восток, в Россию», считают польские власти. Российская сторона не раз отвергала подобные обвинения

Фото: KPRM / Reuters

В повреждениях железнодорожных путей в Польше, которые власти считают диверсией, виновны «разведслужбы с Востока», заявил пресс-секретарь координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский, имея в виду Россию.

«Заказчики этих актов диверсии, а все указывает на то, что это российские спецслужбы, очень хотели бы знать, в каком направлении движется расследование», — сказал он (цитата по Onet).

Представитель спецслужб подчеркнул, что в связи с этим не может раскрывать, над чем работают польские специалисты. «Российская разведка хочет дезорганизовать наше общество, запугать нас», — добавил он.

С тем, что улики, связанные с повреждениями на путях, «ведут на восток, в Россию», согласен министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом, по словам министра, свидетельствует «анализ событий в Европе», в том числе инцидентов с дронами в воздушном пространстве европейских стран. «Когда будут пойманы те, кто подготовил и осуществил [диверсию], тогда у нас будет полная уверенность», — добавил Косиняк-Камыш.

Москва прежде не раз отвергала обвинения в адрес России в подготовке и осуществлении диверсий в Европе, называя их голословными и безосновательными. То же касается заявлений о причастности российской стороны к инцидентам с дронами. Москва никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО, заявлял глава МИДа Сергей Лавров.

17 ноября польская полиция сообщила о повреждении путей на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. Поезд остался на рельсах, никто из пассажиров и членов бригады не пострадал. Позднее еще один инцидент произошел в районе города Пулавы. RMF передавал, что оборванная контактная линия пробила окно в вагоне поезда, следовавшего по маршруту Свиноуйсьце — Жешув. В составе было 475 пассажиров.

Заместитель министра внутренних дел Мацей Душчик согласился с оценкой премьера Дональда Туска, заявившего, что причиной ЧП стала диверсия, но посоветовал не спешить с обвинениями в адрес Москвы. «Россия не настолько могущественна, чтобы спровоцировать каждый поджог, каждую подобную ситуацию. Однако этого ни в коем случае нельзя исключать», — сказал он накануне. Генсек НАТО Марк Рютте призвал дождаться итогов расследования.