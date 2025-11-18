 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Польше обвинили «спецслужбы с Востока» в повреждении железной дороги

В Польше обвинили российские спецслужбы в повреждении железной дороги
За повреждением железнодорожных путей в Польше стоят российские спецслужбы, улики «ведут на восток, в Россию», считают польские власти. Российская сторона не раз отвергала подобные обвинения
Фото: KPRM / Reuters
Фото: KPRM / Reuters

В повреждениях железнодорожных путей в Польше, которые власти считают диверсией, виновны «разведслужбы с Востока», заявил пресс-секретарь координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский, имея в виду Россию.

«Заказчики этих актов диверсии, а все указывает на то, что это российские спецслужбы, очень хотели бы знать, в каком направлении движется расследование», — сказал он (цитата по Onet).

Представитель спецслужб подчеркнул, что в связи с этим не может раскрывать, над чем работают польские специалисты. «Российская разведка хочет дезорганизовать наше общество, запугать нас», — добавил он.

Польский Генштаб после диверсии заявил о подготовке нападения на Польшу
Политика
Веслав Кукула

С тем, что улики, связанные с повреждениями на путях, «ведут на восток, в Россию», согласен министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом, по словам министра, свидетельствует «анализ событий в Европе», в том числе инцидентов с дронами в воздушном пространстве европейских стран. «Когда будут пойманы те, кто подготовил и осуществил [диверсию], тогда у нас будет полная уверенность», — добавил Косиняк-Камыш.

Москва прежде не раз отвергала обвинения в адрес России в подготовке и осуществлении диверсий в Европе, называя их голословными и безосновательными. То же касается заявлений о причастности российской стороны к инцидентам с дронами. Москва никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО, заявлял глава МИДа Сергей Лавров.

17 ноября польская полиция сообщила о повреждении путей на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. Поезд остался на рельсах, никто из пассажиров и членов бригады не пострадал. Позднее еще один инцидент произошел в районе города Пулавы. RMF передавал, что оборванная контактная линия пробила окно в вагоне поезда, следовавшего по маршруту Свиноуйсьце — Жешув. В составе было 475 пассажиров.

Заместитель министра внутренних дел Мацей Душчик согласился с оценкой премьера Дональда Туска, заявившего, что причиной ЧП стала диверсия, но посоветовал не спешить с обвинениями в адрес Москвы. «Россия не настолько могущественна, чтобы спровоцировать каждый поджог, каждую подобную ситуацию. Однако этого ни в коем случае нельзя исключать», — сказал он накануне. Генсек НАТО Марк Рютте призвал дождаться итогов расследования.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Польша диверсия спецслужбы железная дорога Дональд Туск
Материалы по теме
Рютте призвал дождаться итогов расследования взрыва на путях в Польше
Политика
Туск назвал диверсию причиной повреждения железной дороги в Польше
Политика
На ведущей на Украину железной дороге в Польше произошел второй инцидент
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Инвалид в Тульской области добился признания себя живым по суду Общество, 16:10
В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов Общество, 16:09
На политолога Маркова составили протокол о нарушении закона об иноагентах Политика, 16:09
Урожай под защитой: как в России развивается производство агрохимии Национальные проекты, 16:07
Россияне с начала года вложили в инвестиционные фонды более ₽1 трлн Инвестиции, 16:05
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Главное про итоговые налоговые поправки-2026Подписка на РБК, 15:59
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
МТС Exolve стал лидером рейтинга провайдеров Telecom API Пресс-релиз, 15:55
Экс-главе подведомственной Минтрансу компании назначили 7,5 лет колонии Общество, 15:53
В РЖД заявили о пробах посадки пассажиров по биометрии на реальные поезда Общество, 15:52
В Думе решили не давать губернаторам право исключать страховщиков из ОМС Общество, 15:50
Туск назвал подозреваемых в диверсии на железной дороге в Польше Политика, 15:45
«Сомнительный кадр»: как узнать то, что кандидат старается скрыть Образование, 15:44
Партия Тимошенко поддержала требование отставки правительства Украины Политика, 15:44