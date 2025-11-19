Кремль связал решение Польши по генконсульству в Гданьске с «деградацией»

Решение Польши закрыть генеральное консульство России в Гданьске — проявление деградации, к которой скатились двухсторонние отношения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, отношения Москвы и Варшавы «деградировали полностью».

«Это проявление этой деградации. Желание польских властей свести до нуля возможности консульских и дипломатических отношений, можно только выразить сожаление», — сказал он.

В ответ на вопрос, по какой причине, по версии Кремля, Польша решилась на этот шаг, Песков ответил: «Это никак не связано со здравомыслием».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский днем 19 ноября объявил о решении прекратить работу российского генерального консульства в Гданьске — последнего работающего в стране.

«Хотя это и не будет нашим полным ответом, я уже принял решение отозвать свое согласие на работу российского консульства в Гданьске», — сказал он, добавив, что Москва получит официальную ноту в течение нескольких часов.

Как пояснил Сикорский, решение было принято в ответ на «диверсионные атаки России».

«В ответ на попытку поджога лакокрасочного завода во Вроцлаве я принял решение закрыть российское консульство в Познани. Позже у нас был поджог крупного торгового комплекса на улице Марывильской. После этого я принял решение о дальнейшем сокращении дипломатического и консульского присутствия России в Польше. Я отозвал свое согласие на работу российского консульства в Кракове», — напомнил он.

Утром 16 ноября на пути, ведущем на Украину, было обнаружено повреждение участка железной дороги. Никто не пострадал. Позднее еще один инцидент произошел на той же линии в районе города Пулавы.

Польский премьер Дональд Туск назвал линию имеющей «решающее значение для доставки помощи Украине». Пресс-секретарь координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский, в свою очередь, заявил, что ответственность за диверсии несут «разведслужбы с Востока».

Польская прокуратура после этих событий завела дело о теракте. МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша.

Москва обвинения польской стороны отвергает. В Кремле, комментируя заявления Польских властей, заявили, что «было бы совсем странно», если бы «первым делом не обвинили Россию», поскольку Москву обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, которая происходит в Польше. Песков также назвал примечательным то, что в числе подозреваемых есть граждане Украины.

