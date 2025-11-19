МИД Польши потребовал от России закрыть генконсульство в Гданьске до 23 декабря

Польша дала России месяц на то, чтобы закрыть генконсульство

Российское генеральное консульство в Гданьске должно быть закрыто до 23 декабря, а четыре его сотрудника, а также технический персонал должны покинуть территорию Польши, сообщил Ордаш

Фото: Генеральное консульство России в Гданьске

МИД Польши потребовал от России закрыть Генеральное консульство в Гданьске, последнее работающее в стране, до 23 декабря. Об этом «РИА Новости» сообщил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

«23 декабря этого года консульство должно быть закрыто. Все сотрудники должны покинуть территорию Польши», — сказал диппредставитель.

По словам Ордаша, в связи с решением польской стороны страну пребывания должны покинуть четыре дипломата, работающих в генконсульстве, а также технический персонал.

Накануне российский временный поверенный был вызван в МИД Польши — в связи с чем, в ведомстве не уточняли. Однако за некоторое время до этого Варшава обвинила Москву в причастности к диверсиям на железной дороге, ведущей на Украину. Россия подобные утверждения отвергает.

О решении прекратить работу российского Генерального консульства в Гданьске днем 19 ноября объявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Решение, по его словам, было принято в ответ на «диверсионные атаки России».

Утром 16 ноября на пути, ведущем на Украину, было обнаружено повреждение участка железной дороги. Никто не пострадал. Позднее еще один инцидент произошел на той же линии в районе города Пулавы.

Польский премьер Дональд Туск назвал линию имеющей «решающее значение для доставки помощи Украине». Пресс-секретарь координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский, в свою очередь, заявил, что ответственность за диверсии несут «разведслужбы с Востока». Польская прокуратура завела дело о теракте.

В Кремле решение Польши о закрытии Генерального консульства в Гданьске назвали проявлением деградации, к которой скатились двухсторонние отношения. Варшава хочет свести к нулю возможности консульских и дипломатических отношений, по этому поводу можно только выразить сожаление, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, сообщила ТАСС, что в качестве зеркальной меры Москва сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России.