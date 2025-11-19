 Перейти к основному контенту
Политика
0

Польша закроет последнее работавшее генконсульство России в стране

Сикорский: Польша закроет последнее работавшее генконсульство России в Гданьске
В Польше на днях повредили железнодорожные пути, по которым шла поставка помощи Украине. Варшава обвинила Москву, та претензии отвергает. Сикорский пригрозил и другими последствиями после закрытия дипмиссии

МИД Польши прекращает работу российского генконсульства в Гданьске, сообщил на пресс-конференции министр Радослав Сикорский, передает Rzeczpospolita.

«Хотя это и не будет нашим полным ответом, я уже принял решение отозвать свое согласие на работу российского консульства в Гданьске», — сказал министр и уточнил, что Москва получит официальную ноту в течение нескольких часов.

Сикорский подчеркнул, что решение принято в ответ на «диверсионные атаки России» (Москва отвергает обвинения). «В ответ на попытку поджога лакокрасочного завода во Вроцлаве я принял решение закрыть российское консульство в Познани. Позже у нас был поджог крупного торгового комплекса на улице Марывильской. После этого я принял решение о дальнейшем сокращении дипломатического и консульского присутствия России в Польше. Я отозвал свое согласие на работу российского консульства в Кракове», — напомнил министр. По его мнению, «Россия не только не прекратила, но и усиливает эти атаки».

Польша подняла в небо авиацию из-за «активности России на Украине»
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Утром 16 ноября было обнаружено повреждение участка железной дороги на пути, ведущем на Украину. Пострадавших не было. Позднее еще один инцидент произошел на той же линии в районе города Пулавы.

Польская прокуратура завела дело о теракте, а премьер Дональд Туск назвал линию имеющей «решающее значение для доставки помощи Украине». По словам пресс-секретаря, координатора польских спецслужб Яцека Добжиньского, ответственность за диверсии несут «разведслужбы с Востока». МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша.

«Было бы совсем странно», если бы «первым делом не обвинили Россию», поскольку Москву обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, которая происходит в Польше, заявил Кремль. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что в числе подозреваемых есть граждане Украины.

Москва неоднократно называла необоснованными все обвинения со стороны западных стран в адрес России о вербовке иностранных граждан для диверсий на их территории.

Материал дополняется.

