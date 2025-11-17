 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Туск назвал диверсию причиной повреждения железной дороги в Польше

Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Разрушение части железнодорожного пути на линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину, стало результатом диверсии, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети Х.

«Взрыв железнодорожного полотна на линии Варшава — Люблин является беспрецедентным актом саботажа, направленным непосредственно против безопасности польского государства и его граждан. Эта линия также имеет решающее значение для доставки помощи Украине. Мы поймаем виновных, кто бы они ни были», — заявил Туск.

При этом польское МВД сначала не подтвердило сообщений о заложенном взрывном устройстве на железнодорожной линии. Пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая написала в соцсети Х: «В настоящее время нет оснований предполагать наличие умышленных действий третьих лиц».

В Польше не подтвердили взрыв на железной дороге в сторону Украины
Политика
Фото:Neil Milton / Global Look Press

Утром 16 ноября в Польше обнаружили повреждение участка железной дороги на пути, ведущем на Украину. «Первичный осмотр выявил повреждение участка пути, что привело к остановке поезда. Движение поездов по соседнему пути поддерживается», — сообщила польская полиция.

В октябре Туск сообщил о задержании на территории страны восьми человек, подозреваемых в подготовке диверсионных актов. Это не первый подобный случай — ранее польские власти неоднократно заявляли о предотвращении диверсий, которые, по их версии, готовились «по заказу иностранных спецслужб». В частности, в августе правительство Туска прямо обвинило Россию в вербовке граждан Украины и Белоруссии для проведения диверсий на польской территории.

Российская сторона отвергла эти обвинения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные заявления бездоказательными и провокационными, подчеркнув, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других государств.

