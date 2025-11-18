 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

МИД Польши вызвал российского дипломата после диверсий на железной дороге

В МИД Польши вызвали временного поверенного в делах России Ордаша. Он не уточнил, с чем связан вызов. Варшава обвинила Москву в причастности к диверсиям на железной дороге, ведущей на Украину. Россия подобные обвинения отвергала
Андрей Ордаш
Андрей Ордаш (Фото: Rafal Guz / EPA / ТАСС )

Временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша вызвали в польский МИД. Об этом сам дипломат рассказал «РИА Новости».

«Завтра в 10:00 (12:00 мск) меня пригласили в МИД Польши», — заявил он, не уточнив, с чем связан вызов.

РБК обратился за комментарием в посольство России в Польше.

Утром 16 ноября в Польше обнаружили повреждение участка железной дороги на пути, ведущем на Украину. Пострадавших не было. Позднее еще один инцидент произошел на той же линии в районе города Пулавы. Польская прокуратура возбудила дело о теракте.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что произошедшее стало результатом диверсии, отметив, что эта линия имеет «решающее значение для доставки помощи Украине». По словам пресс-секретаря координатора польских спецслужб Яцека Добжиньского, ответственность за диверсии несут «разведслужбы с Востока».

Каллас назвала повреждение железной дороги в Польше терроризмом
Политика
Кая Каллас

18 ноября Туск сообщил, что подозреваемые — «гражданин Украины» и «житель Донбасса». По его утверждению, они длительное время сотрудничали с российской разведкой, а после совершения диверсий покинули Польшу через погранпереход в Тересполе (находится на границе с Белоруссией), и польские службы располагают всей информацией о них, включая фотографии.

В Кремле заявили, что «было бы совсем странно», если бы «первым делом не обвинили Россию», поскольку Москву обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, которая происходит в Польше. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что в числе подозреваемых есть граждане Украины. 

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Яна Баширова
Польша МИД Польши вызов посла диверсия железная дорога
