Кремль ответил на обвинения России в диверсии на железной дороге в Польше

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, которая происходит в Польше, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, «было бы совсем странно», если бы «первым делом не обвинили Россию». Песков отметил, что наличие в числе подозреваемых в повреждениях железнодорожных путей в Польше граждан Украины — примечательный факт. «Примечателен, конечно, на месте поляков, на месте немцев, французов, я бы, наверное, задумался», — добавил он.

17 ноября польская полиция сообщила о повреждении путей на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разрушение произошло в результате диверсии. Поезд остался на рельсах, никто из пассажиров и членов бригады не пострадал. Позднее еще один инцидент произошел в районе города Пулавы.

