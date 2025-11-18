 Перейти к основному контенту
Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Стубб: Европа рано или поздно начнет прямые переговоры с Путиным
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Yves Herman / Reuters)

Европа рано или поздно будет вести прямые переговоры с Россией по урегулированию конфликта с Украиной, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Politico.

Так он ответил на вопрос о том, следует ли Европе попытаться напрямую взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным, как предложил венгерский премьер Виктор Орбан.

«Когда бы ни наступил момент [для прямых переговоров], а он наступит на каком-то этапе... это нужно будет скоординировать», — сказал Стубб. Вместе с этим он считает, что лучший способ приблизить прекращение огня — продолжать оказывать давление на Россию и поддерживать Киев. Стубб выразил удовлетворение ведущей ролью США в переговорах.

Экс-президент Финляндии заявил о пропаже Европы из властного квартета
Политика
Саули Ниинистё

Финский президент также заявил, что США поступают правильно, продолжая вводить санкции против Москвы. «Сейчас мы находимся в режиме кнута», — сказал Стубб, уточнив, что американский лидер Дональд Трамп уже пробовал применять меру «пряник» на переговорах с Путиным на Аляске и в телефонных переговорах.

Ранее Стубб заявил, что встреча российского и американского президентов была возможностью, которую упустила Россия. Он предположил, что госсекретарь Марко Рубио после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым, возможно, допустил, что «[позиция] русских не сдвинулась ни на дюйм» и «незачем ставить президента Трампа в ситуацию, в которой он не получит сделку или что-то подобное».

Кремль, комментируя слова Стубба об упущенной возможности и новой потенциальной дате саммита, заявил: «Сейчас вряд ли можно прогнозировать, когда эти условия наступят. Хотя мы все заинтересованы, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже».

Кремль предупредил о «худшем положении» Украины при отказе от переговоров
Политика
Дмитрий Песков

В августе Стубб подчеркивал, что Финляндия будет восстанавливать отношения с Россией, после того как Москва и Киев заключат мир. Отношения стран обострились после начала военной операции на Украине, в апреле 2023 года Финляндия вступила в НАТО. А спустя год финские власти приняли решение, что все пропускные пункты на границе стран будут закрыты бессрочно до особого уведомления.

Россия осуждает западные санкции. Кроме того, в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу и урегулированию с Украиной.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Александр Стубб Финляндия Украина Европа переговоры
