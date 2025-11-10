Экс-президент Финляндии заявил о пропаже Европы из властного квартета

США, Китай и Россия принимают важные мировые решения без Европы, хотя еще два десятилетия назад ситуация сильно отличалась, обратил внимание Ниинистё. Он призвал ЕС к прямому диалогу с Москвой

Саули Ниинистё

К ЕС прислушивались при решении глобальных вопросов в 1990-х годах и на рубеже тысячелетий, но теперь влияние Европы уменьшилось и к ней не прислушиваются, заявил бывший финский президент Саули Ниинистё в интервью Yle.

По его мнению, теперь решающие голоса остались только у США, Китая и России.

«Я видел властные структуры в виде квадрата, в котором был ЕС. Теперь, к сожалению, они превратились в треугольник. Мне кажется, Европа сейчас на перепутье: ей нужно взять себя в руки, чтобы сохранить свою самобытность», — сказал Ниинистё.

Отвечая на вопрос о том, не следует ли Европе напрямую контактировать с Россией, раз США ведут с ней двусторонний диалог о способах урегулирования российско-украинского конфликта, Ниинистё напомнил, что последними около года назад в Москву звонили немецкий канцлер Олаф Шольц, а затем — президент Франции Эмманюэль Макрон, за что был сильно раскритикован.

«Я его защищал и до сих пор нахожу забавным, когда европейцы заявляют, что не разговаривают с... Путиным. Но когда Трамп поговорит, мы идем и слушаем, что обсуждалось. И мы немного опасаемся, что они будут говорить о Европе без Европы», — объяснил Ниинистё. Он выразил уверенность, что Европе следует напрямую вести переговоры с Россией: «Раз мы оказались в такой ситуации, было бы разумно вести эти разговоры самим. Так же, как и Трамп».

Шольц и Путин в последний раз созвонились 15 ноября 2024 года впервые с декабря 2022-го. Макрон в последний раз разговаривал с Путиным в июле, также впервые с 2022-го. Саули Ниинистё был президентом Финляндии с 2012 по 2024 год. Он регулярно созванивался и встречался с Путиным, особенно интенсивным их общение было в последние месяцы перед началом Россией военной операции на Украине, а также в последующие несколько недель. Последняя беседа состоялась 14 мая 2022 года в связи намерением Финляндии подать заявку на вступление в НАТО.

После выхода в отставку Ниинистё издал мемуары, в которых затронул переговоры с Путиным в мае 2022-го. Как написал политик, Путин в ответ на предупреждение о вступлении в НАТО был «на удивление спокоен» и сказал лишь, что это решение ошибочное.

«Он ловко вернулся к теме суверенитета: «Надеюсь, вы сохраните от него хоть что-то, американцы ведь возьмут военное командование». Я ответил, что и впредь буду сам назначать своих генералов. «Ага», — с усмешкой ответил Путин», — пишет Ниинистё.