Кремль ответил на слова Стубба об упущенной встрече с Трампом в Будапеште

Переговоры России и США⁠,
Переговоры России и США
Прогнозировать, когда возникнут условия для новой встречи Трампа и Путина, пока вряд ли возможно, сказал Песков. Однако в том, чтобы это случилось «скорее раньше, чем позже», заинтересованы все, добавил он
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Carl Court / Getty Images)

Прогнозировать, когда возникнут условия для проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, вряд ли возможно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова финского президента Александра Стубба о том, что Россия упустила возможность на встречу Путина с Трампом в Венгрии. Также Пескова спросили, могут ли такие переговоры состояться.

«Сейчас вряд ли можно прогнозировать, когда эти условия наступят. Хотя мы все заинтересованы, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже», — сказал Песков.

Он напомнил, что заявления о том, что саммит требует подготовки, звучали как из Вашингтона, так и из Москвы.

Стубб заявил, что Россия упустила возможность на встречу с Трампом
Политика
Александр Стубб

Путин и Трамп договорились встретиться во время телефонного разговора, который прошел 16 октября. Наиболее вероятным местом проведения саммита был назван Будапешт, однако через неделю американский президент отменил встречу, так как, по его словам, пока не удается «достичь нужной цели». «Не хотелось бы терять время впустую», — пояснил Трамп.

Путин говорил, что встреча не отменена, а перенесена. Помощник российского президента Юрий Ушаков в середине ноября заявил, что контакты на этот счет идут.

По мнению Стубба, встреча Трампа и Путина была возможностью, но Россия ее упустила. Финский президент также предположил, что госсекретарь США Марко Рубио допустил, что «[позиция] русских не сдвинулась ни на дюйм» и «незачем ставить президента Трампа в ситуацию, в которой он не получит сделку или что-то подобное».

О том, что Трамп поменял свою позицию по отношению к России под влиянием Рубио, ранее говорили источники Financial Times. Bloomberg также писал, что Трамп в течение нескольких месяцев сопротивлялся призывам ввести новые санкции против Москвы, полагая, что он может положить конец конфликту на Украине через сделку с Путиным, но поменял позицию из-за Рубио.

Чиновники, говорившие с Bloomberg, назвали Рубио «давним ястребом в отношении России». Они, как и Стубб, допустили, что госсекретарь считает Москву существенно не изменившей свою позицию. Именно это стало ключевым фактором, повлиявшим на решение Трампа по санкциям, говорили источники.

Россия считает санкции западных стран незаконными. Глава МИДа Сергей Лавров подтверждал, что Москва не изменила позиции после встречи Трампа и Путина на Аляске.

Ушаков говорил, что в Анкоридже Путин пошел на «определенные уступки», связанные с урегулированием конфликта на Украине. По его словам, этот «шаг навстречу» связан с тем, что США «должны получить от блока европейцев и украинцев». Путин подчеркивал, что Россия положительно оценивает результаты саммита на Аляске и придерживается их при урегулировании украинского конфликта.

