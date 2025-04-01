Ilta-Sanomat назвала возможные сроки открытия границы Финляндии с Россией

Ilta-Sanomat: Финляндия откроет границу с Россией не раньше конца 2025 года

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Финляндия может открыть границу с Россией не ранее конца 2025 года. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, для этого решения необходимо возобновление политических отношений с Россией со стороны Евросоюза.



Источники издания отмечают, что границы Финляндии с соседним государством могут быть открыты не ранее конца 2025 года. Сейчас Финляндия «мысленно» готовится к процессу открытия границы, однако на официальном уровне эта инициатива не обсуждалась.



Собеседники издания отметили, что границу планируется открыть поэтапно. Изначально могут возобновить грузовые перевозки, а затем дорогу откроют для дипломатов. В последнюю очередь планируется обсуждать открытие дороги для туристов, отмечает издание.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что жителям страны следует морально готовиться к возрождению политических отношений с Россией. При этом глава государства не уточнил, когда оно может начаться.

По его словам, отношения между двумя государствами зависят от окончания военной операции на Украине и того, как вообще будут вестись переговоры о восстановлении отношений.

В Кремле, комментируя слова финского президента, заявили, что Россия готова нормализовать отношения со всеми, кто этого хочет.

Финляндия начала постепенно закрывать пункты пропуска на границе с Россией в ноябре 2023 года: изначально тогда не были доступны только КПП на границе, затем ограничения распространились на все сухопутные пункты пропуска. Весной 2024 года было принято решение, что все пропуски будут закрыты бессрочно, до особого уведомления.

Поводом тому, как заявили финские власти, стал резкий наплыв мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По версии Хельсинки, потоку мигрантов способствовала Москва. МИД России отверг утверждения финской стороны, назвав их ложными.