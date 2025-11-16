 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Стубб заявил, что Россия упустила возможность на встречу с Трампом

Сюжет
Переговоры России и США
Москва «упустила возможность» на встречу Путина и Трампа в Венгрии, считает Стубб. Путин говорил, что встреча не отменена, а перенесена. Трамп принял решение по встрече после получения «подковерных докладов», говорил Лавров
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа была возможностью, которую упустила Россия. Об этом заявил в интервью Associated Press финский президент Александр Стубб.

«У них была возможность, но они ее упустили», — считает он.

Об отмене саммита стало известно после разговора госсекретаря Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, напомнил Стубб. Он предположил, что Рубио, возможно, допустил, что «[позиция] русских не сдвинулась ни на дюйм» и «незачем ставить президента Трампа в ситуацию, в которой он не получит сделку или что-то подобное».

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»
Политика
Владимир Зеленский

Путин и Трамп договорились встретиться во время телефонного разговора, который прошел 16 октября. Наиболее вероятным местом проведения саммита был назван Будапешт, однако через неделю американский президент отменил встречу, так как, по его словам, пока не удается «достичь нужной цели». «Не хотелось бы терять время впустую», — пояснил Трамп.

Путин говорил, что встреча не отменена, а перенесена. «Сейчас я вижу: <...> президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи», — говорил Путин. «Встречу на какое-то время отложили. Контакты на этот счет идут», — сообщил в середине ноября его помощник Юрий Ушаков.

По сведениям Financial Times, Трамп отменил встречу после того, как Россия направила США меморандум с требованиями по Украине, где повторялись прежние условия мира. Лавров, комментируя информацию FT, заявил, что США получили документ еще до разговора президентов и не показали своего недовольства. «Целью этого меморандума было напомнить нашим американским коллегам, о чем мы говорили в Анкоридже и какие понимания, как нам казалось (американцы это не опровергали), были достигнуты в ходе встречи президентов. <...> Ничего, кроме того, что обсуждалось в Анкоридже и не вызвало отторжения у американских собеседников, в этом неофициальном документе не содержалось», — говорил Лавров. Трамп принял решение по встрече после того, как получил «подковерные доклады», говорил Лавров. По его словам, «откуда и от кого взялись» эти доклады, ему неизвестно. «Я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про «неготовность России к переговорам», «срыв» итогов Анкориджа я не собираюсь», — добавил министр.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Финляндия Венгрия Александр Стубб Дональд Трамп Владимир Путин
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

