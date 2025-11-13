Кремль предупредил о «худшем положении» Украины при отказе от переговоров

Украине рано или поздно придется вести переговоры с Россией, но изо дня в день ее позиции будут ухудшаться, заявил Песков

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Украинской стороне придется вести переговоры из гораздо худшего положения, если она откажется от диалога с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя позицию МИД Украины.

«Мы тоже обратили внимание на эти заявления. Они важные <...> Конечно, украинская сторона на фоне таких заявлений должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций. Эти позиции у киевского режима изо дня в день будут ухудшаться», — сказал Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Песков заявил, что украинская сторона «не желала каким-то образом продолжать контакты» и добавил: «Это печально». По его словам, Россия, за неимением возможности развивать диалог, будет продолжать военную операцию, чтобы достигнуть обозначенных президентом целей.

11 ноября The Times опубликовал интервью замглавы украинского МИДа Сергея Кислицы, в котором тот заявил, что возобновленные в 2025 году мирные переговоры между Украиной и Россией принесли ограниченные результаты. В материале при этом говорилось, что переговорный процесс было решено приостановить, но прямую речь Кислицы в этом фрагменте газета не привела. Сам Кислица позднее заявил, что «следует отличать авторские мнения и предположения журналистов и корреспондентов от прямых цитат».

Пресс-секретарь президента также прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио, который заявил, что, по мнению Вашингтона, Россия сейчас не готова к урегулированию. «Здесь мы не можем согласиться. Россия хочет по-настоящему мира. Россия открыта для урегулирования украинской проблемы политико-дипломатическими средствами», — сказал он.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу и урегулированию с Украиной. Песков отмечал, что Москва, в частности, предлагала создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Киев не ответил на эту инициативу. Президент Владимир Зеленский утверждает, что и Украина остается «открытой для переговоров с россиянами». При этом он настаивает, что целью переговоров должно стать прекращение огня.