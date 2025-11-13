 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине


Кремль предупредил о «худшем положении» Украины при отказе от переговоров

Кремль предупредил о худшем положении Украины при отказе от переговоров
Сюжет
Военная операция на Украине
Украине рано или поздно придется вести переговоры с Россией, но изо дня в день ее позиции будут ухудшаться, заявил Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Украинской стороне придется вести переговоры из гораздо худшего положения, если она откажется от диалога с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя позицию МИД Украины.

«Мы тоже обратили внимание на эти заявления. Они важные <...> Конечно, украинская сторона на фоне таких заявлений должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций. Эти позиции у киевского режима изо дня в день будут ухудшаться», — сказал Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Песков заявил, что украинская сторона «не желала каким-то образом продолжать контакты» и добавил: «Это печально». По его словам, Россия, за неимением возможности развивать диалог, будет продолжать военную операцию, чтобы достигнуть обозначенных президентом целей.

В МИДе заявили, что Москва приложила все усилия для переговоров с Киевом
Политика
Родион Мирошник&nbsp;

11 ноября The Times опубликовал интервью замглавы украинского МИДа Сергея Кислицы, в котором тот заявил, что возобновленные в 2025 году мирные переговоры между Украиной и Россией принесли ограниченные результаты. В материале при этом говорилось, что переговорный процесс было решено приостановить, но прямую речь Кислицы в этом фрагменте газета не привела.

Сам Кислица позднее заявил, что «следует отличать авторские мнения и предположения журналистов и корреспондентов от прямых цитат».

Пресс-секретарь президента также прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио, который заявил, что, по мнению Вашингтона, Россия сейчас не готова к урегулированию. «Здесь мы не можем согласиться. Россия хочет по-настоящему мира. Россия открыта для урегулирования украинской проблемы политико-дипломатическими средствами», — сказал он.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу и урегулированию с Украиной. Песков отмечал, что Москва, в частности, предлагала создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Киев не ответил на эту инициативу. Президент Владимир Зеленский утверждает, что и Украина остается «открытой для переговоров с россиянами». При этом он настаивает, что целью переговоров должно стать прекращение огня.

