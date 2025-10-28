 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В МВД объяснили повторное задержание певицы Наоко

В Петербурге после ареста повторно задержали певицу Наоко
Диана Логинова (Наоко)&nbsp;была задержана после публичного исполнения песен в Санкт-Петербурге,&nbsp;16 октября 2025 года
Диана Логинова (Наоко) была задержана после публичного исполнения песен в Санкт-Петербурге, 16 октября 2025 года (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Певица Наоко (Диана Логинова), известная исполнением песен на улицах Петербурга, и один из музыкантов ее группы Stoptime Александр Орлов, отбыв административный арест, вновь задержаны «для проведения процессуальных действий», сообщили РБК в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным источника «РИА Новости», девушку задержали по ст. 20.2.2 КоАП  (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка). Ранее по ней же певица была арестована на 13 суток.

Наоко задержали 15 октября. Ранее она исполняла в центре города песню рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан в России иноагентом) «Кооператив «Лебединое озеро». В мае Приморский суд Петербурга объявил эту композицию «запрещенной в России информацией».

Суд арестовал на 13 суток певицу Наоко, исполнявшую песни Noize MC
Политика
Диана Логинова (Наоко)

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек Логинову к административной ответственности и назначил наказание в виде административного ареста на 13 суток. На 13 и 12 суток были также арестованы двое музыкантов из группы девушки.

Позже на Наоко поступило два протокола о дискредитации армии. Первый — в связи с исполнением песни певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой, признана Минюстом иноагентом) «Ты солдат», а второй — за исполнение песни «Светлая полоса» Noize MC. Один из протоколов Куйбышевский районный суд вернул полиции.

Логинова — студентка музыкального училища им. Римского-Корсакова по классу фортепиано, лауреат музыкальных конкурсов и призер всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Вместе с группой Stoptime получила известность в качестве певицы, после того как в интернете начали публиковать видео с их уличных концертов на Невском проспекте.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
задержания КоАП административное дело музыка иноагенты
