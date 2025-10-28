 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Певицу Наоко оштрафовали на ₽30 тыс. по статье о дискредитации армии

Певицу Наоко оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации армии
Певица в сентябре со своей музыкальной группой исполнила в центре Петербурга песню Монеточки (признана Минюстом иноагентом)
Диана Логинова (Наоко), обвиняемая в дискредитации Вооруженных сил России, в зале суда перед слушаниями в Санкт-Петербурге, 28 октября 2025 года
Диана Логинова (Наоко), обвиняемая в дискредитации Вооруженных сил России, в зале суда перед слушаниями в Санкт-Петербурге, 28 октября 2025 года (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал певицу Наоко (настоящее имя — Диана Логинова) по статье о дискредитации армии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Диану Логинову за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП», — говорится в сообщении.

Логиновой назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

По данным «Фонтанки», защита девушки просила прекратить дело ввиду отсутствия состава правонарушения. К делу прикрепили независимую экспертизу текста песни «Ты солдат» певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иностранным агентом), в которой специалисты пришли к выводу об отсутствии признаков дискредитации.

Певицу задержали 15 октября. Ранее она исполняла в центре Петербурга песню рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом) «Кооператив «Лебединое озеро». В мае Приморский суд города признал данную композицию «запрещенной в России информацией».

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек Логинову к административной ответственности и назначил наказание в виде ареста на 13 суток. На 13 и 12 суток были также арестованы двое музыкантов из ее группы.

После этого на Наоко поступило два протокола о дискредитации армии. Первый — в связи с исполнением песни Монеточки «Ты солдат», а второй — за исполнение песни «Светлая полоса» Noize MC. Один из протоколов Куйбышевский районный суд не принял.

28 октября Логинова и один из музыкантов ее группы Александр Орлов, отбыв административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия, были вновь задержаны по той же статье КоАП.

