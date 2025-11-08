 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

На вокалисту «Стоптайм» поступил третий протокол о дискредитации армии

На певицу Наоко поступил третий протокол о дискредитации армии

На вокалистку «Стоптайм» Диану Логинову под псевдонимом Наоко поступил еще один протокол о дискредитации армии, следует из базы Дзержинского суда Санкт-Петербурга.

Протокол составлен по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП — публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил России. Заседание пока не назначено.

Ранее на певицу уже поступило два аналогичных протокола за исполнение песни Монеточки (признана иноагентом) «Ты солдат», а второй — за исполнение песни «Светлая полоса» Noize MC (Минюст также внес его в реестр иноагентов). По первому она получила штраф в размере 30 тыс. руб., а второй вернули составителям «для устранения препятствий его рассмотрения судом».

Певицу Наоко оштрафовали на ₽30 тыс. по статье о дискредитации армии
Общество
Диана Логинова (Наоко), обвиняемая в дискредитации Вооруженных сил России, в зале суда перед слушаниями в Санкт-Петербурге, 28 октября 2025 года

Вечером 11 октября девушка вместе с группой «Стоптайм» исполнила несколько песен напротив Казанского собора.

Исполнительницу задержали 15 октября, суд назначил ей 13 суток ареста за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП). Аналогичное наказание получил барабанщик группы, гитариста арестовали на 12 суток.

28 октября Логинова и один из музыкантов ее группы Александр Орлов, отбыв административный арест, были вновь задержаны по той же статье КоАП, тогда певицу оштрафовали на 30 тыс. рублей. На следующий день ее снова арестовали на 13 суток за организацию массового пребывания людей.

