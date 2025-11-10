 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Музыкантов «Стоптайм» доставили в отдел полиции после отбытия ареста

Диана Логинова
Диана Логинова (Фото: Анатолий Мальцев / ЕРА / ТАСС)

Вокалистку группы «Стоптайм» Диану Логинову (Наоко) и гитариста Александра Орлова доставили в отдел полиции после отбывания второго административного ареста. По словам источника РБК, им снова вменяют статью 20.2.2 КоАП (организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка).

16 октября по этой же статье музыканты были наказаны административным арестом за несогласованное выступление у метро «Площадь Восстания». Орлов получил 12 суток, Логинова — 13 суток ареста. 28 октября музыканты, отбыв административный арест, были снова задержаны. Сегодня материалы дела планируют направить в суд для рассмотрения с ходатайством об очередном аресте, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

О том, что Логинову и Орлова из спецприемника доставили в отдел полиции в Адмиралтейском районе, и что в отношении них составят новые протоколы, также сообщила «Фонтанка». РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После выступления в октябре вместе с Логиновой и Орловым под арест отправили барабанщика группы «Стоптайм» Владислава Леонтьева. Суд дважды признал его виновным в нарушении общественного порядка, назначив по 12 суток административного ареста в обоих случаях. Срок второго административного ареста истек накануне вечером. По информации «Фонтанки», Леонтьева отпустили без протокола.

Помимо протокола за организацию массового скопления граждан в общественных местах, против Наоко были составлены три протокола по статье о дискредитации российской армии. По первому Ленинский районный суд оштрафовал певицу на 30 тыс. руб. Второй протокол Куйбышевский районный суд отказался принять и вернул составителям. Материалы третьего административного дела по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП были зарегистрированы и переданы судье Дзержинского районного суда на прошлой неделе.

Материал дополняется

