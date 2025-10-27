 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд не принял протокол на певицу Наоко о дискредитации армии

Диана Логинова
Диана Логинова (Фото: Константин Леньков / «Коммерсантъ»)

Суд в Петербурге вернул составителям протокол в отношении 18-летней певицы Наоко (Дианы Логиновой) по административной статье о дискредитации армии или органов власти, сообщила объединенная пресс-служба судов.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вернул составителям протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, в отношении Дианы Логиновой, для устранения препятствий его рассмотрения судом», — сказано в сообщении.

«Фонтанка» пишет, что этот протокол составлен на певицу за исполнение песни «Светлая полоса» Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом) у метро «Площадь Восстания». По информации издания, в отношении Наоко было заведено еще одно дело по той же административной статье.

Еще один протокол в отношении Наоко составили по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка). 16 октября девушку арестовали на 13 суток по обвинению в том, что вечером 11 октября она у метро «Площадь Восстания» «организовала массовое одновременное пребывание граждан» (не менее 70 человек), исполняя песню, но не согласовала «данное культурно-массовое мероприятие» с городской администрацией.

Материал дополняется

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Санкт-Петербург дискредитация армии суд певица
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
В Думе не поддержали идею повысить штрафы для чиновников за оскорбления Политика, 16:57
Как событийный туризм стимулирует бизнес в столице Отрасли, 16:55
Компания Strategy потратила еще $43 млн на покупку биткоинов Крипто, 16:55
Суд раскрыл имена обвиняемых в попытке похищения Мостового Общество, 16:53
Риски и перспективы цифровизации: что обсудят на форуме РБК Tech Отрасли, 16:53
Путин принял главу МИД КНДР и передал наилучшие пожелания Ким Чен Ыну Политика, 16:52
Назван район Москвы, где элитные новостройки подорожали на 26% за квартал Недвижимость, 16:44
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как бизнесу сделать онлайн-оплату удобной и привлекательной для клиента Радио РБК, 16:41
Умерла автор песен Татьяны Булановой, поэт Ирина Севастьянова Общество, 16:40
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Суд не принял протокол на певицу Наоко о дискредитации армии Общество, 16:37
Арт-группа AES+F — о проекте Digital Safari, времени и ностальгии Стиль, 16:31
Суд в Бишкеке заочно арестовал бывшую жену Бивола за слова о киргизах Спорт, 16:29
На платных трассах «Дон» и «Нева» ввели зимние скорости Авто, 16:24