Суд не принял протокол на певицу Наоко о дискредитации армии

Диана Логинова (Фото: Константин Леньков / «Коммерсантъ»)

Суд в Петербурге вернул составителям протокол в отношении 18-летней певицы Наоко (Дианы Логиновой) по административной статье о дискредитации армии или органов власти, сообщила объединенная пресс-служба судов.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вернул составителям протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, в отношении Дианы Логиновой, для устранения препятствий его рассмотрения судом», — сказано в сообщении.

«Фонтанка» пишет, что этот протокол составлен на певицу за исполнение песни «Светлая полоса» Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом) у метро «Площадь Восстания». По информации издания, в отношении Наоко было заведено еще одно дело по той же административной статье.

Еще один протокол в отношении Наоко составили по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка). 16 октября девушку арестовали на 13 суток по обвинению в том, что вечером 11 октября она у метро «Площадь Восстания» «организовала массовое одновременное пребывание граждан» (не менее 70 человек), исполняя песню, но не согласовала «данное культурно-массовое мероприятие» с городской администрацией.

