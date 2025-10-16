Суд арестовал на 13 суток певицу Наоко, исполнявшую песни Noize MC

Девушку наказали по статье КоАП за организацию массового пребывания граждан, из-за которого был нарушен общественный порядок. Также на нее составлен административный протокол за дискредитацию армии

Диана Логинова (Наоко) (Фото: burtusnaoko / Telegram)

Дзержинский суд Санкт-Петербурга отправил под арест на 13 суток 18-летнюю певицу Диану Логинову (выступает под псевдонимом Наоко) после исполнения в центре города песни рэпера Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев; признан Минюстом иноагентом). В суд девушку доставили в наручниках.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток», — говорится в сообщении пресс-службы судов города.

Девушку задержали накануне. В отношении певицы составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка).

«Фонтанка» писала, что после задержания Диане Логиновой также вменили публичную дискредитацию Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП). В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили РБК, что в суд поступили материалы только по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП. Полиция города уточнила, что протокол по ст. 20.3.3 КоАП тоже составлен. «По завершении исполнения наказания полицией будет обеспечено направление в суд второго протокола», — заявили в ГУ МВД.

Суд сообщил, что вечером 11 октября Логинова у вестибюля станции метро «Площадь Восстания» «организовала массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, а именно исполняла песню, не согласовав данное культурно-массовое мероприятие» с городской администрацией.

«В ходе проведения данной акции наступили негативные последствия, а именно было нарушено движение пешеходов, а также доступ граждан к объектам транспортной инфраструктуры», из-за чего поступили обращения в полицию, добавили в суде.

Девушка подтвердила, что исполняла песню, но не согласилась с тем, что организовала массовое скопление людей и что из-за этого было затруднено движение. Защита просила прекратить производство по делу.

Согласно опубликованным в телеграм-каналах видеозаписям, Наоко вместе с группой «Стоптайм» исполняла песню из репертуара Noize MC «Кооператив «Лебединое озеро». В мае 2025 года Приморский суд Петербурга объявил эту композицию «запрещенной в России информацией», поскольку она «формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации».

Логинова — студентка музыкального училища им. Римского-Корсакова по классу фортепиано, лауреат нескольких музыкальных конкурсов и призер Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Известность певица и группа «Стоптайм» получили после того, как в интернете начали публиковать видео с их уличных концертов на Невском проспекте.

В августе 2025 года полиция Петербурга уже задерживала участников «Стоптайм» из-за жалоб на шум. После того как музыканты написали объяснительные записки, их отпустили из отделения.