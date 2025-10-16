 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Суд арестовал на 13 суток певицу Наоко, исполнявшую песни Noize MC

Девушку наказали по статье КоАП за организацию массового пребывания граждан, из-за которого был нарушен общественный порядок. Также на нее составлен административный протокол за дискредитацию армии
Диана Логинова (Наоко)
Диана Логинова (Наоко) (Фото: burtusnaoko / Telegram)

Дзержинский суд Санкт-Петербурга отправил под арест на 13 суток 18-летнюю певицу Диану Логинову (выступает под псевдонимом Наоко) после исполнения в центре города песни рэпера Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев; признан Минюстом иноагентом). В суд девушку доставили в наручниках.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток», — говорится в сообщении пресс-службы судов города.

Девушку задержали накануне. В отношении певицы составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка).

«Фонтанка» писала, что после задержания Диане Логиновой также вменили публичную дискредитацию Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП). В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили РБК, что в суд поступили материалы только по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП.

Полиция города уточнила, что протокол по ст. 20.3.3 КоАП тоже составлен. «По завершении исполнения наказания полицией будет обеспечено направление в суд второго протокола», — заявили в ГУ МВД.

Суд сообщил, что вечером 11 октября Логинова у вестибюля станции метро «Площадь Восстания» «организовала массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, а именно исполняла песню, не согласовав данное культурно-массовое мероприятие» с городской администрацией.

«В ходе проведения данной акции наступили негативные последствия, а именно было нарушено движение пешеходов, а также доступ граждан к объектам транспортной инфраструктуры», из-за чего поступили обращения в полицию, добавили в суде.

Девушка подтвердила, что исполняла песню, но не согласилась с тем, что организовала массовое скопление людей и что из-за этого было затруднено движение. Защита просила прекратить производство по делу.

В Петербурге студентку задержали за исполнение песен Noize MC и Монеточки
Политика
Диана&nbsp;Логинова (Наоко)

Согласно опубликованным в телеграм-каналах видеозаписям, Наоко вместе с группой «Стоптайм» исполняла песню из репертуара Noize MC «Кооператив «Лебединое озеро». В мае 2025 года Приморский суд Петербурга объявил эту композицию «запрещенной в России информацией», поскольку она «формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации».

Логинова — студентка музыкального училища им. Римского-Корсакова по классу фортепиано, лауреат нескольких музыкальных конкурсов и призер Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Известность певица и группа «Стоптайм» получили после того, как в интернете начали публиковать видео с их уличных концертов на Невском проспекте.

В августе 2025 года полиция Петербурга уже задерживала участников «Стоптайм» из-за жалоб на шум. После того как музыканты написали объяснительные записки, их отпустили из отделения.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Санкт-Петербург Noize MС музыка
Материалы по теме
В Петербурге студентку задержали за исполнение песен Noize MC и Монеточки
Политика
Судебные приставы взыщут с рэпера Noize MC ₽50 тыс.
Политика
Музыкальные сервисы ограничили доступ к трекам Noize MC
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Инвесторы возобновили вложения в фонды денежного рынка Инвестиции, 16:50
Погиб начальник Генштаба йеменских хуситов Мухаммад аль-Гамари Политика, 16:48
Глава НАО рассказала о трансформации региона в условиях «серости и грязи» Политика, 16:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:45
Деньги из бутылки: как инвестировать в вино РБК и СберПервый, 16:42
Путин назвал последствия отказа от российских энергоносителей для ЕС Политика, 16:42
«Краснодар» и «Ахмат» успели уладить расистский скандал до санкций РФС Спорт, 16:42
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Гладков сообщил о еще четырех пострадавших при ударах дронов Политика, 16:41
Андрей Лихачев, «СберСити» — про умный город для стартапов и будущего Недвижимость, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Хуснуллин заявил о рекордной доле льготной ипотеки Недвижимость, 16:33
В Bestune предупредили об отмене скидок у локализованных брендов из-за утильсбора Авто, 16:32
Как промышленная ипотека помогает в импортозамещении Дискуссионный клуб, 16:32
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15