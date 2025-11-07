Трамп заявил о сокращении закупок Индией российской нефти

Индия сократила импорт нефти из России, фактически прекратив закупки, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме 6 ноября.

«Они [Индия] в значительной степени перестали покупать нефть у России», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос журналистов. Трамп подчеркнул, что его переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди проходят хорошо. Республиканец также назвал Моди «другом» и «прекрасным человеком».

Ранее в октябре Трамп после разговора с Моди заявил, что Индия приняла решение ограничить закупки нефти из России. В том же месяце Трамп заявил, что если Нью-Дели не прекратит закупать российскую нефть, то продолжит платить «огромные пошлины». Позже, в конце октября, крупнейший индийский НПЗ Indian Oil Corp. закупил около 3,5 млн барр. российской нефти ESPO у компаний, не находящихся под санкциями. Это была первая закупка российской нефти после введения санкций США.

В то же время МИД Индии на фоне заявления Трампа 15 октября подчеркнул, что страна считает приоритетом защиту интересов своих потребителей, а также обеспечение стабильных цен и надежных поставок нефти и газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ориентируется на официальные заявления из Нью-Дели. Президент России Владимир Путин заявил 2 октября, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб, согласно различным оценкам, в размере $9–10 млрд.

Трамп в начале августа объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины для Индии, в результате чего общая пошлина на экспортируемые в США индийские товары достигла 50%. Он объяснил эти меры тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России».