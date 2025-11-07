 Перейти к основному контенту
Трамп заявил о сокращении закупок Индией российской нефти

Трамп: Индия стала сокращать закупки российской нефти
Сюжет
Война санкций

Индия сократила импорт нефти из России, фактически прекратив закупки, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме 6 ноября.

«Они [Индия] в значительной степени перестали покупать нефть у России», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос журналистов. Трамп подчеркнул, что его переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди проходят хорошо. Республиканец также назвал Моди «другом» и «прекрасным человеком».

Идущий в Индию танкер с российской нефтью развернулся после санкций США
Политика
Фото:Thelma Amaro Vidales / Shutterstock

Ранее в октябре Трамп после разговора с Моди заявил, что Индия приняла решение ограничить закупки нефти из России. В том же месяце Трамп заявил, что если Нью-Дели не прекратит закупать российскую нефть, то продолжит платить «огромные пошлины». Позже, в конце октября, крупнейший индийский НПЗ Indian Oil Corp. закупил около 3,5 млн барр. российской нефти ESPO у компаний, не находящихся под санкциями. Это была первая закупка российской нефти после введения санкций США.

В то же время МИД Индии на фоне заявления Трампа 15 октября подчеркнул, что страна считает приоритетом защиту интересов своих потребителей, а также обеспечение стабильных цен и надежных поставок нефти и газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ориентируется на официальные заявления из Нью-Дели. Президент России Владимир Путин заявил 2 октября, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб, согласно различным оценкам, в размере $9–10 млрд.

Трамп в начале августа объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины для Индии, в результате чего общая пошлина на экспортируемые в США индийские товары достигла 50%. Он объяснил эти меры тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России».

Егор Алимов
Дональд Трамп Индия США Россия нефть
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Нарендра Моди
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
