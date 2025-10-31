 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Индия вернулась к закупкам российской нефти вопреки давлению США

Reuters: индийский НПЗ закупил пять партий российской нефти вопреки давлению США
Фото: Amit Dave / Reuters
Фото: Amit Dave / Reuters

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, Indian Oil Corp. (IOC), закупил пять партий российской нефти для поставки в декабре у компаний, не попавших под санкции, сообщили Reuters трейдеры. Об этом также пишет The Economic Times.

По словам одного из источников агентства, IOC закупил около 3,5 млн баррелей нефти премиальной марки ESPO (ВСТО) по цене, близкой к дубайским котировкам, для поставки в порт на востоке Индии в декабре. Собеседники Reuters не уточнили, кто был продавцом.

Два источника сообщили, что после объявления санкций США в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их дочерних компаний IOC отменила семь или восемь поставок российской нефти, поскольку их поставщиками были попавшие под ограничения «дочки».

Идущий в Индию танкер с российской нефтью развернулся после санкций США
Политика
Фото:Thelma Amaro Vidales / Shutterstock

О новых санкциях США объявили 22 октября, объяснив это «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Американский Минфин дал месяц на сворачивание операций с попавшими под ограничения компаниями.

После этого индийские государственные перерабатывающие компании, включая Indian Oil Corp., решили проверить документы о торговле российской нефтью, чтобы убедиться, что не закупают топливо напрямую у «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Bloomberg писал, что индийские НПЗ перестали выходить на рынок российской нефти Urals в ожидании указаний правительства и оценивают альтернативы.

Кроме того, стоимость нефти марки ESPO упала в связи с тем, что санкции вынудили китайские нефтеперерабатывающие компании отменить некоторые закупки, сообщало агентство.

Материал дополняется.

Полина Мартынова
Индия нефть ВСТО
