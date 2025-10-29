Идущий в Индию танкер с российской нефтью развернулся после санкций США

Судно с 750 тыс. барр. нефти на борту, вышедшее из Приморска 20 октября, развернулось спустя неделю после введения США санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Оно должно было проследовать в Индию

Фото: Thelma Amaro Vidales / Shutterstock

Направлявшийся в Индию танкер с российской нефтью изменил курс и теперь дрейфует в Балтийском море, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные платформ отслеживания судов Kpler и Vortexa. Как уточняет агентство, ситуация может быть связана с санкциями США против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Судно под названием Furia шло на запад через пролив между Данией и Германией. Накануне, 28 октября, оно развернулось, прошло короткое расстояние и резко сбавило ход. На судно погрузили около 730 тыс. барр. нефти сорта Urals в российском порту Приморск 20 октября, свидетельствуют данные платформ. Изначально, как утверждает агентство, судно указывало в качестве пункта назначения порт Сикка в индийском штате Гуджарат. Танкер должен был прибыть туда в середине ноября.

Позднее танкер изменил расписание, указав прибытие в Порт-Саид в Египте. Агентство уточняет, что суда, которые следуют через Суэцкий канал, иногда указывают Порт-Саид в качестве пункта назначения, но после прохождения корректируют его на окончательное место прибытия.

Bloomberg пишет, что танкер развернулся спустя неделю после того, как Минфин США 22 октября ввел санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

По данным высших руководителей индийских переработчиков, в результате возможного прекращения доступа к нефти индийским нефтеперерабатывающим заводам грозит резкое сокращение потоков российской нефти.

Как уточнил Минфин, дополнительные санкции ввели в связи с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Под ограничения также попадают дочерние компании ЛУКОЙЛа и «Роснефти», расположенные в России. В списке министерства 34 дочерние компании.

США в начале августа объявили о повышении пошлины на импорт из Индии из-за закупок ею российской нефти до 50%. 15 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди в разговоре с ним пообещал, что Нью-Дели не будет закупать нефть из России.

Россия считает западные санкции незаконными. В Кремле заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами. Президент Владимир Путин говорил, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб.