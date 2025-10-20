 Перейти к основному контенту
Трамп напомнил Индии о больших пошлинах в случае закупки нефти из России

Трамп: Индия продолжит платить пошлины, если не закончит закупку нефти из России
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Если Нью-Дели не прекратит закупать российскую нефть, то продолжит платить «огромные пошлины», заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту Air Force One, передает Reuters.

«Я разговаривал с премьер-министром Индии [Нарендрой] Моди, и он сказал, что не собирается заниматься российской нефтью», — заявил Трамп журналистам.

Заявление американского лидера прозвучало на фоне обещания Моди прекратить закупку нефти у России, которое, по словам Трампа, было озвучено в телефонном разговоре 15 октября. Днем позже в МИД Индии заявили, что ведомству не было известно об этом телефонном разговоре.

«Но если они [Индия] хотят так говорить, то они просто продолжат платить огромные пошлины, а они не хотят этого делать», — ответил Трамп на утверждение журналистов о том, что индийской стороне не было известно о телефонном разговоре с Моди.

Трамп объявил о прекращении закупок Индией российской нефти
Политика
Дональд Трамп на встрече&nbsp;Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США,&nbsp; 17 октября 2025 года

МИД Индии на фоне заявления Трампа 15 октября подчеркнул, что страна считает приоритетом защиту интересов своих потребителей, а также обеспечение стабильных цен и надежных поставок нефти и газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ориентируется на официальные заявления из Нью-Дели.

Трамп в начале августа объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины для Индии, в результате чего общая пошлина на экспортируемые в США индийские товары достигла 50%. Он объяснил эти меры тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России».

Нью-Дели подчеркивал, что продолжит закупать российскую нефть и будет действовать, исходя из своих национальных интересов. В Кремле требования США к Индии из-за нефти из России назвали фактически угрозами. Президент России Владимир Путин заявил 2 октября, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб, согласно различным оценкам, в размере $9–10 млрд.

