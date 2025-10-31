WSJ узнала о потенциальных целях США для ударов в Венесуэле

Фото: Joe Raedle / Getty Images

США могут нанести удары по военным объектам, аэропортам и портам Венесуэлы, которые считают связанными с наркотрафиком, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом глава Белого дома Дональд Трамп пока не принял окончательное решение по атакам, уточнили собеседники газеты.

По информации издания, таким образом Трамп намерен выбить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро «из колеи». «Президент готов использовать все элементы силы США, чтобы остановить поток наркотиков», — приводит газета слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли.

24 октября CNN сообщил, что Трамп рассматривает планы по нападению на предприятия по производству наркотиков и маршруты наркотрафика на территории Венесуэлы. В тот же день республиканец пригрозил Венесуэле ударами по суше с целью остановить поток наркотиков в США.

Газета Financial Times привела три основных сценария возможных действий Вашингтона: ракетно-дроновые удары по объектам, связанным с наркоторговлей;

операция по захвату Мадуро или его ближайших соратников;

полномасштабное вторжение. Последний вариант назван самым маловероятным.

Власти Венесуэлы считают, что США используют тему борьбы с наркоторговлей в качестве повода для начала войны. Каракас пытается избежать развития конфликта. В рамках этих усилий власти страны негласно предложили США передать часть нефти и других природных ресурсов, но администрация Трампа отвергла предложение и прекратила дипломатические контакты.

В Кремле на вопрос о действиях Москвы при атаке США на Венесуэлу подчеркнули, что российская сторона исходит из того, что все происходящее должно соответствовать положениям международного права.