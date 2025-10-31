 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

WSJ узнала о потенциальных целях США для ударов в Венесуэле

WSJ: США хотят нанести удары по военным объектам, аэропортам и портам Венесуэлы
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

США могут нанести удары по военным объектам, аэропортам и портам Венесуэлы, которые считают связанными с наркотрафиком, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом глава Белого дома Дональд Трамп пока не принял окончательное решение по атакам, уточнили собеседники газеты.

По информации издания, таким образом Трамп намерен выбить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро «из колеи». «Президент готов использовать все элементы силы США, чтобы остановить поток наркотиков», — приводит газета слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли.

24 октября CNN сообщил, что Трамп рассматривает планы по нападению на предприятия по производству наркотиков и маршруты наркотрафика на территории Венесуэлы. В тот же день республиканец пригрозил Венесуэле ударами по суше с целью остановить поток наркотиков в США.

NYP сообщила о развернутых США вблизи Венесуэлы «Ночных сталкерах»
Политика
Фото:Luke Sharrett / Getty Images

Газета Financial Times привела три основных сценария возможных действий Вашингтона: ракетно-дроновые удары по объектам, связанным с наркоторговлей;
операция по захвату Мадуро или его ближайших соратников;
полномасштабное вторжение. Последний вариант назван самым маловероятным.

Власти Венесуэлы считают, что США используют тему борьбы с наркоторговлей в качестве повода для начала войны. Каракас пытается избежать развития конфликта. В рамках этих усилий власти страны негласно предложили США передать часть нефти и других природных ресурсов, но администрация Трампа отвергла предложение и прекратила дипломатические контакты.

В Кремле на вопрос о действиях Москвы при атаке США на Венесуэлу подчеркнули, что российская сторона исходит из того, что все происходящее должно соответствовать положениям международного права.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Дональд Трамп США Венесуэла наркотрафик авиудары
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
FT назвала три сценария, как США могут атаковать Венесуэлу
Политика
Песков ответил на вопрос о действиях Москвы при атаке США на Венесуэлу
Политика
Трамп пригрозил Венесуэле ударами по суше после атак с кораблей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК Национальные проекты, 14:45
Россиянка не смогла доиграть матч 1/4 финала на турнире WTA в Гонконге Спорт, 14:44
Лукашенко описал сценарий, при котором Белоруссия готова «бахнуть» Политика, 14:43
Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Китае Спорт, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Почему октябрь 2025 года стал для биткоина самым успешным и провальным Крипто, 14:35
Армия России разрушила мост через реку Волчья, по которому снабжались ВСУ Политика, 14:35
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Чем известен коуч из Куеды Аяз Шабутдинов, получивший семь лет колонии 14:30
Онлайн-обучение уходит в прошлое: что изменится для врачей с 2026 года Компании, 14:30
Лукашенко допустил, что Европа будет платить Белоруссии за чистый воздух Политика, 14:29
«То, чего ни у кого нет»: каково работать в «китайской Кремниевой долине»Подписка на РБК, 14:25
РПЛ согласовала новый телеконтракт с «Матч ТВ» на четыре года Спорт, 14:19
В мэрии оценили конкуренцию на торгах на нежилую недвижимость в Москве Недвижимость, 14:17
Очередное заседание Совбеза Путин посвятил работе ВПК и гололедице Политика, 14:16