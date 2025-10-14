Посол Венесуэлы обвинил США в выборе темы наркотиков как казус белли

Хесус Рафаэль Саласар Веласкес (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Соединенные Штаты используют тему наркоторговли в качестве повода к началу войны, заявил посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Они используют нарратив о том, что правительство Венесуэлы тесно связано с латиноамериканской наркоторговлей и что Венесуэла работает как картель, который обслуживает президента Николаса Мадуро. Это, конечно, ужасная ложь. Они используют эту тему как казус белли», — подчеркнул венесуэльский посол.

Казус белли﻿ (от лат. casus belli﻿ — «повод к войне») — это формальный предлог или событие, которое государство использует, чтобы оправдать начало военных действий против другого государства.

По словам Веласкеса, США угрожали Венесуэле «атомной подводной лодкой, хотя Карибский бассейн был объявлен зоной, свободной от ядерного оружия» в соответствии с Договором Тлателолько 1967 года.

«Все это делается для того, чтобы оказать психологическое давление на венесуэльский народ и правительство <...>. Все эти методы гибридной войны», — добавил посол.

В августе 2025 года NYT сообщила, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Тогда же США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с личным составом в 4,5 тыс. человек. Мадуро отреагировал на это всенародной мобилизацией в Боливарианскую национальную милицию.

Впоследствии, с сентября 2025 года, США нанесли несколько ракетных ударов по венесуэльским катерам, в основном в международных водах Карибского моря. Их связывали с перевозкой наркотиков или деятельностью венесуэльских преступных организаций.

Венесуэла попросила Совет Безопасности ООН вмешаться в ситуацию с США.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, США пытаются «сменить неугодный режим» в Венесуэле, используя классический инструментарий цветных революций. Белый дом целенаправленно «повышает градус напряженности» и «нагнетает атмосферу», тем самым закрывая возможность для переговоров, добавил постпред.