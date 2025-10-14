 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Посол Венесуэлы обвинил США в выборе темы наркотиков как казус белли

Посол Венесуэлы: США используют тему наркоторговли как казус белли
Хесус Рафаэль Саласар Веласкес
Хесус Рафаэль Саласар Веласкес (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Соединенные Штаты используют тему наркоторговли в качестве повода к началу войны, заявил посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Они используют нарратив о том, что правительство Венесуэлы тесно связано с латиноамериканской наркоторговлей и что Венесуэла работает как картель, который обслуживает президента Николаса Мадуро. Это, конечно, ужасная ложь. Они используют эту тему как казус белли», — подчеркнул венесуэльский посол.

Казус белли﻿ (от лат. casus belli﻿ — «повод к войне») — это формальный предлог или событие, которое государство использует, чтобы оправдать начало военных действий против другого государства.

NYT узнала о поручении Трампа свернуть дипломатию с Венесуэлой
Политика
Фото:Дональд Трамп (Win McNamee / Getty Images)

По словам Веласкеса, США угрожали Венесуэле «атомной подводной лодкой, хотя Карибский бассейн был объявлен зоной, свободной от ядерного оружия» в соответствии с Договором Тлателолько 1967 года.

«Все это делается для того, чтобы оказать психологическое давление на венесуэльский народ и правительство <...>. Все эти методы гибридной войны», — добавил посол.

В августе 2025 года NYT сообщила, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Тогда же США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с личным составом в 4,5 тыс. человек. Мадуро отреагировал на это всенародной мобилизацией в Боливарианскую национальную милицию.

Впоследствии, с сентября 2025 года, США нанесли несколько ракетных ударов по венесуэльским катерам, в основном в международных водах Карибского моря. Их связывали с перевозкой наркотиков или деятельностью венесуэльских преступных организаций.

Венесуэла попросила Совет Безопасности ООН вмешаться в ситуацию с США.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, США пытаются «сменить неугодный режим» в Венесуэле, используя классический инструментарий цветных революций. Белый дом целенаправленно «повышает градус напряженности» и «нагнетает атмосферу», тем самым закрывая возможность для переговоров, добавил постпред.

Авторы
Теги
Полина Минаева, Мария Васильева Мария Васильева
наркоторговля США Венесуэла посол
