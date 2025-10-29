FT назвала три сценария, как США могут атаковать Венесуэлу

Военное вмешательство США в Венесуэле, в случае принятия Вашингтоном решения о нем, может представлять собой ракетно-дроновые удары, захват президента или маловероятное полномасштабное вторжение по аналогии с Панамой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, первая леди Силия Флорес и министр обороны Владимир Падрино Лопес присутствуют на военном параде в рамках празднования 214-й годовщины независимости Венесуэлы 5 июля 2025 года (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Эксперты описывают три вероятных сценария военного вмешательства США против Венесуэлы, их приводит Financial Times (FT). По их оценке, южноамериканская республика готовится к возможному нападению, но ее вооруженные силы находятся в состоянии упадка.

С начала прошлого месяца США потопили не менее 14 судов, подозреваемых в наркоторговле, в результате погибли по меньшей мере 57 человек. Как пишет газета, это вызвало сомнения в истинных целях операции: несмотря на официальные заявления о борьбе с наркотиками, включение в состав группировки десантных кораблей и трех эсминцев породило предположения, что Вашингтон может готовиться к свержению власти в Венесуэле.

FT приводит три основных сценария возможных действий США:

ракетно-дроновые удары по объектам, связанным с наркоторговлей;

операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро или его ближайших соратников;

полномасштабное вторжение, аналогичное операции в Панаме в 1989 году, однако его вероятность оценивается как низкая.

В Панаме в 1989 году США задействовали 25 тыс. военных. Операция началась по распоряжению президента Джорджа Буша-старшего. В результате действий США власть главнокомандующего Национальной гвардии Панамы Мануэля Норьеги была свергнута, сам он вскоре был арестован и экстрадирован в США.

Первый сценарий потребует ослабления противовоздушной обороны страны. С ним может быть связано недавнее заявление Мадуро о том, что Венесуэла располагает 5 тыс. российских комплексов «Игла-С». Однако в предотвращении точечных ударов США такое оружие окажется бесполезным, сказал бывший сотрудник Госдепартамента Эван Эллис и усомнился в правдивости слов Мадуро о функциональности ракет.

Для проведения операции по захвату президента или чиновников потребуется проникнуть на крупную военную базу, вероятно, при помощи MV Ocean Trader — корабля поддержки Сил специальных операций США.

Военный аналитик и глава аналитического центра Cries в Буэнос-Айресе Андрей Сербин Понт отметил, что для реализации этого сценария миссия должна нейтрализовать подразделения центрального командования в Каракасе и американские военные столкнутся с «высокой концентрацией сил, боеприпасов и командных структур».

Опрошенные аналитики также полагают, что вооруженные силы Венесуэлы, изначально рассчитанные на внутренний контроль, а не на отражение внешней агрессии, к масштабному конфликту не готовы.

24 октября CNN сообщил, что американский президент Дональд Трамп рассматривает планы по нападению на предприятия по производству наркотиков и маршруты наркотрафика на территории Венесуэлы. В тот же день республиканец пригрозил Венесуэле ударами по суше с целью остановить поток наркотиков в США.

В Кремле на вопрос о действиях Москвы при атаке США на Венесуэлу подчеркнули, что российская сторона исходит из того, что все происходящее должно соответствовать положениям международного права.