Трамп пригрозил Венесуэле ударами по суше после атак с кораблей

Дональд Трамп пригрозил Венесуэле ударами по суше после атак с кораблей
Возвращение Трампа в Белый дом
На вопрос, объявит ли он войну наркокартелям, президент США ответил, что не видит для этого причин. «Я думаю, мы просто будем убивать людей, которые ввозят наркотики в нашу страну», — заявил он

США перейдут к ударам по суше после атак с кораблей, чтобы остановить поток наркотиков в страну из Венесуэлы, заявил президент Дональд Трамп, его слова приводит Bloomberg.

«Суша будет следующей», — сказал Трамп журналистам Белом доме. «Пит, пойди в Конгресс и расскажи им об этом», — обратился он к главе Пентагона Питу Хегсету.

На вопрос, объявит ли он войну картелям, глава Белого дома ответил, что не видит для этого причин. «Я думаю, мы просто будем убивать людей, которые ввозят наркотики в нашу страну, понятно?» — заявил он.

Трамп в то же время опроверг сообщение The Wall Street Journal о появлении бомбардировщиков B-1 вблизи Венесуэлы.

NYP сообщила о развернутых США вблизи Венесуэлы «Ночных сталкерах»
Политика
Фото:Luke Sharrett / Getty Images

Американский лидер также сказал: «Мексикой управляют картели, и мы должны защищаться от этого». Он назвал и Колумбию «наркопритоном, которым управляют картели», а президента этой страны Густаво Петро «бандитом». Петро обвинил Вашингтон в нарушении суверенитета после того, как жертвами одного из американских ударов в Карибском море, по его словам, стали местные рыбаки. Американский президент после этого пригрозил Колумбии силовым ответом, если та не справится с наркотрафиком.

Американские корабли нанесли уже несколько ракетных ударов по венесуэльским катерам, которые, как считают в Белом доме, занимались контрабандой наркотиков. В конце лета Соединенные Штаты разместили у берегов Венесуэлы флотилию из семи кораблей. Каракас отвергает обвинения.

В октябре республика объявила о переброске войск на карибское побережье, президент Николас Мадуро пообещал мобилизовать около миллиона ополченцев. До этого он объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию.

Петро на этой неделе обвинил Трампа в том, что тот «готовит вторжение в Венесуэлу» под предлогом борьбы с наркотрафиком «для захвата нефти».

Елена Чернышова
