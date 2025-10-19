NYP сообщила о развернутых США вблизи Венесуэлы «Ночных сталкерах»
Американский президент Дональд Трамп развернул элитный армейский отряд вблизи Венесуэлы, усиливая военное давление на режим Николаса Мадуро. Об этом сообщает The New York Post.
Речь идет о 160-м авиационном полке специальных операций, известном как «Ночные сталкеры», который способен доставлять в зоны конфликтов наиболее подготовленные подразделения американского спецназа, включая «морских котиков», «зеленые береты» и оперативников «Дельта».
Подразделение использует вертолеты MH-60 Black Hawks и меньшие по размеру Little Birds, они были замечены во время тренировок в Тринидаде, расположенном всего в 500 милях (804 км) от Каракаса. О том, что эти вертолеты действовали в Карибском море у побережья Венесуэлы, ранее также писала The Washington Post.
В четверг, 16 октября, американские военные провели пролет стратегических бомбардировщиков B-52 у берегов Венесуэлы. Трамп позднее сообщил, что США уничтожили подводную лодку, и лично опубликовал видео ее уничтожения. Он заявил, что судно было загружено фентанилом и другими наркотиками. Всего у берегов страны уничтожено шесть подобных судов.
С сентября США начали наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам. В конце месяца NBC, ссылаясь на источники, сообщила, что американские военные разрабатывают планы по нанесению ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы. Затем, 3 октября, Вооруженные силы США нанесли удар и уничтожили катер, перевозивший крупную партию наркотиков, в международных водах у побережья Венесуэлы.
Президент США описывал венесуэльские наркокартели как «подтвержденных наркотеррористов» и подчеркивал их угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США. Венесуэла попросила Совет Безопасности ООН вмешаться в ситуацию с США. Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес выразил мнение, что США используют тему наркоторговли в качестве повода к началу войны. Обвинения в адрес страны он назвал ложью.
