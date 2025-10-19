 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

NYP сообщила о развернутых США вблизи Венесуэлы «Ночных сталкерах»

NYP: Трамп развернул элитный отряд «Ночные сталкеры» армии США вблизи Венесуэлы
Фото: Luke Sharrett / Getty Images
Фото: Luke Sharrett / Getty Images

Американский президент Дональд Трамп развернул элитный армейский отряд вблизи Венесуэлы, усиливая военное давление на режим Николаса Мадуро. Об этом сообщает The New York Post.

Речь идет о 160-м авиационном полке специальных операций, известном как «Ночные сталкеры», который способен доставлять в зоны конфликтов наиболее подготовленные подразделения американского спецназа, включая «морских котиков», «зеленые береты» и оперативников «Дельта».

Подразделение использует вертолеты MH-60 Black Hawks и меньшие по размеру Little Birds, они были замечены во время тренировок в Тринидаде, расположенном всего в 500 милях (804 км) от Каракаса. О том, что эти вертолеты действовали в Карибском море у побережья Венесуэлы, ранее также писала The Washington Post.

WP сообщила о вертолетах спецназа США близ побережья Венесуэлы
Политика
Фото:Luke Sharrett / Getty Images

В четверг, 16 октября, американские военные провели пролет стратегических бомбардировщиков B-52 у берегов Венесуэлы. Трамп позднее сообщил, что США уничтожили подводную лодку, и лично опубликовал видео ее уничтожения. Он заявил, что судно было загружено фентанилом и другими наркотиками. Всего у берегов страны уничтожено шесть подобных судов.

С сентября США начали наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам. В конце месяца NBC, ссылаясь на источники, сообщила, что американские военные разрабатывают планы по нанесению ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы. Затем, 3 октября, Вооруженные силы США нанесли удар и уничтожили катер, перевозивший крупную партию наркотиков, в международных водах у побережья Венесуэлы.

Президент США описывал венесуэльские наркокартели как «подтвержденных наркотеррористов» и подчеркивал их угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США. Венесуэла попросила Совет Безопасности ООН вмешаться в ситуацию с США. Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес выразил мнение, что США используют тему наркоторговли в качестве повода к началу войны. Обвинения в адрес страны он назвал ложью.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Дональд Трамп Венесуэла Армия США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле
Политика
Трамп сообщил об очередном ударе по судну у берегов Венесуэлы
Политика
Венесуэла попросила СБ ООН о помощи на фоне агрессии США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
В Бурятии остановили работу цеха, продукцией из которого отравились люди Общество, 10:49
Обычные мечты — медленная смерть: как ставит цели Арнольд ШварценеггерПодписка на РБК, 10:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
NYP сообщила о развернутых США вблизи Венесуэлы «Ночных сталкерах» Политика, 10:34
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Онбординг под TikTok: как адаптировать обучение для поколения ZПодписка на РБК, 10:11
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
WP сообщила о давлении Уиткоффа на Киев насчет уступки Донбасса Политика, 10:05
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Топ-5 инструментов в портфеле для поддержания комфортного уровня жизниПодписка на РБК, 10:00
В Дагестане арестовали старшеклассника за связь с ИГ через TikTok Общество, 09:50
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Альтман разрешит ChatGPT генерировать эротику. Почему и что это изменитПодписка на РБК, 09:30
В США при наезде автомобиля на шатер пострадали 11 человек Общество, 09:22