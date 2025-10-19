NYP сообщила о развернутых США вблизи Венесуэлы «Ночных сталкерах»

Фото: Luke Sharrett / Getty Images

Американский президент Дональд Трамп развернул элитный армейский отряд вблизи Венесуэлы, усиливая военное давление на режим Николаса Мадуро. Об этом сообщает The New York Post.

Речь идет о 160-м авиационном полке специальных операций, известном как «Ночные сталкеры», который способен доставлять в зоны конфликтов наиболее подготовленные подразделения американского спецназа, включая «морских котиков», «зеленые береты» и оперативников «Дельта».

Подразделение использует вертолеты MH-60 Black Hawks и меньшие по размеру Little Birds, они были замечены во время тренировок в Тринидаде, расположенном всего в 500 милях (804 км) от Каракаса. О том, что эти вертолеты действовали в Карибском море у побережья Венесуэлы, ранее также писала The Washington Post.

В четверг, 16 октября, американские военные провели пролет стратегических бомбардировщиков B-52 у берегов Венесуэлы. Трамп позднее сообщил, что США уничтожили подводную лодку, и лично опубликовал видео ее уничтожения. Он заявил, что судно было загружено фентанилом и другими наркотиками. Всего у берегов страны уничтожено шесть подобных судов.

С сентября США начали наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам. В конце месяца NBC, ссылаясь на источники, сообщила, что американские военные разрабатывают планы по нанесению ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы. Затем, 3 октября, Вооруженные силы США нанесли удар и уничтожили катер, перевозивший крупную партию наркотиков, в международных водах у побережья Венесуэлы.

Президент США описывал венесуэльские наркокартели как «подтвержденных наркотеррористов» и подчеркивал их угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США. Венесуэла попросила Совет Безопасности ООН вмешаться в ситуацию с США. Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес выразил мнение, что США используют тему наркоторговли в качестве повода к началу войны. Обвинения в адрес страны он назвал ложью.