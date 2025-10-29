Песков ответил на вопрос о действиях Москвы при атаке США на Венесуэлу
Оценивая обстановку вокруг Венесуэлы, Москва исходит из того, что все происходящее должно соответствовать положениям международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Так он ответил на вопрос, что будет делать Москва, если США начнут военную операцию против Венесуэлы и обсуждается ли эта проблема в Кремле.
«Нет, эта проблема никак не обсуждалась, она не фигурировала на повестке дня. Венесуэла — это суверенное государство. Исходим из того, что все, что происходит вокруг Венесуэлы, должно соответствовать духу и букве международного права», — сказал Песков.
Как сообщил 24 октября CNN со ссылкой на трех официальных лиц США, Трамп рассматривает планы по нападению на предприятия по производству наркотиков и маршруты наркотрафика на территории Венесуэлы. При этом, по данным телеканала, глава Пентагона Пит Хегсет приказал перебросить передовую авианосную ударную группу ВМС США в Карибский регион.
В тот же день Трамп пригрозил Венесуэле ударами по суше с целью остановить поток наркотиков в США.
В ответ 25 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к США на английском языке с призывами против войны и за мир.
С сентября 2025 года США несколько раз наносили ракетные удары по венесуэльским катерам, в основном в международных водах Карибского моря. Их связывали с перевозкой наркотиков или деятельностью преступных организаций.
В середине октября посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес обвинил США в использовании темы наркоторговли в качестве повода к началу войны.
Как писала The New York Times (NYT) со ссылкой на военных чиновников, аналитиков и дипломатов, целью операции США в Карибском море на самом деле может являться отстранение Мадуро от власти. За несколько дней до этого Трамп подтвердил, что дал ЦРУ полномочия проводить тайные антиправительственные операции в Венесуэле.
