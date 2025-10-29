 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков ответил на вопрос о действиях Москвы при атаке США на Венесуэлу

Учения&nbsp;для обучения граждан обращению с оружием&nbsp;на фоне растущей напряженности в отношениях с США в Каракасе, Венесуэла, сентябрь&nbsp;2025 года
Учения для обучения граждан обращению с оружием на фоне растущей напряженности в отношениях с США в Каракасе, Венесуэла, сентябрь 2025 года (Фото: Gaby Oraa / Reuters)

Оценивая обстановку вокруг Венесуэлы, Москва исходит из того, что все происходящее должно соответствовать положениям международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос, что будет делать Москва, если США начнут военную операцию против Венесуэлы и обсуждается ли эта проблема в Кремле.

«Нет, эта проблема никак не обсуждалась, она не фигурировала на повестке дня. Венесуэла — это суверенное государство. Исходим из того, что все, что происходит вокруг Венесуэлы, должно соответствовать духу и букве международного права», — сказал Песков.

NYP сообщила о развернутых США вблизи Венесуэлы «Ночных сталкерах»
Политика
Фото:Luke Sharrett / Getty Images

Как сообщил 24 октября CNN со ссылкой на трех официальных лиц США, Трамп рассматривает планы по нападению на предприятия по производству наркотиков и маршруты наркотрафика на территории Венесуэлы. При этом, по данным телеканала, глава Пентагона Пит Хегсет приказал перебросить передовую авианосную ударную группу ВМС США в Карибский регион.

В тот же день Трамп пригрозил Венесуэле ударами по суше с целью остановить поток наркотиков в США.

В ответ 25 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к США на английском языке с призывами против войны и за мир.

Politico узнало, как Мадуро может стать законной целью для США
Политика
Николас Мадуро

С сентября 2025 года США несколько раз наносили ракетные удары по венесуэльским катерам, в основном в международных водах Карибского моря. Их связывали с перевозкой наркотиков или деятельностью преступных организаций.

В середине октября посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес обвинил США в использовании темы наркоторговли в качестве повода к началу войны.

Как писала The New York Times (NYT) со ссылкой на военных чиновников, аналитиков и дипломатов, целью операции США в Карибском море на самом деле может являться отстранение Мадуро от власти. За несколько дней до этого Трамп подтвердил, что дал ЦРУ полномочия проводить тайные антиправительственные операции в Венесуэле.

Анастасия Луценко, Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Дональд Трамп Венесуэла США наркоторговля
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Путин ратифицировал стратегический договор с Венесуэлой
Политика
Трамп пригрозил Венесуэле ударами по суше после атак с кораблей
Политика
Трамп завершил пресс-конференцию с Зеленским нецензурной фразой о Мадуро
Политика
