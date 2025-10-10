 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

NYT узнала о предложении Мадуро передать США природные ресурсы Венесуэлы

Венесуэла обращалась к США, предлагая уступить Вашингтону часть нефти и других природных ресурсов, пишет NYT. По данным издания, Мадуро предлагал «открыть» нефтяные и золотодобывающие проекты для американских компаний
Фото: JBula_62 / Shutterstock
Фото: JBula_62 / Shutterstock

Официальные лица Венесуэлы обращались к администрации президента США Дональда Трампа с предложением уступить Соединенным Штатам часть венесуэльской нефти и других природных ресурсов в надежде избежать конфликта и уменьшить растущее недовольство. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT)

По данным издания, президент Венесуэлы Николас Мадуро предлагал «открыть все существующие и будущие нефтяные и золотодобывающие проекты для американских компаний», а также перенаправить экспорт венесуэльской нефти из Китая в США и резко сократить энергетические и горнодобывающие контракты страны с китайскими, иранскими и российскими компаниями.

NYT отмечает, что администрация Трампа отвергла предложение и прекратила дипломатические отношения с Венесуэлой на прошлой неделе. Это положило потенциальному соглашению конец, уточнили источники издания.

NYT узнала о поручении Трампа свернуть дипломатию с Венесуэлой
Политика
Фото:Дональд Трамп (Win McNamee / Getty Images)

По информации NYT, в настоящее время Венесуэла добывает около миллиона баррелей нефти в сутки, но могла бы «быстро нарастить добычу нефти» в случае предоставления иностранного капитала.

В августе The New York Times писала, что Дональд Трамп в закрытом порядке утвердил директиву, разрешающую Пентагону использовать военную силу против латиноамериканских наркокартелей. Соединенные Штаты направили к побережью Венесуэлы семь кораблей — на их борту находилось около 4,5 тыс. военнослужащих. В ответ на это Мадуро объявил всеобщую мобилизацию Боливарианской национальной милиции.

С сентября американские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по морским судам Венесуэлы. Один из последних инцидентов произошел 3 октября, когда, по заявлению главы Пентагона Пита Хегсета, был уничтожен катер, предположительно, перевозивший крупную партию наркотиков. В тот же день венесуэльские ПВО зафиксировали не менее пяти американских боевых самолетов вблизи своего воздушного пространства над Карибским морем.

27 сентября телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон разрабатывает сценарии нанесения точечных ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы. По данным телеканала, первые операции могли начаться в ближайшие недели, однако, как уточняло NBC, Трамп пока не дал окончательного согласия на их проведение.

Трамп называл венесуэльские наркокартели «подтвержденными наркотеррористами» и подчеркивал, что они представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США. В 2020 году Вашингтон обвинил Мадуро в участии в наркоторговле и сговоре с целью контрабанды кокаина. За информацию, которая поможет привлечь венесуэльского лидера к ответственности, американские власти назначили вознаграждение — $50 млн.

