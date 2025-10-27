 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков назвал слова Трампа о ядерной подлодке США около России важными

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Слова президента США Дональда Трампа о ядерной подлодке у берегов России являются важными, потому что это точка зрения американского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это точка зрения главы американского государства, она важна», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Ранее Песков отмечал, что в испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой нет ничего такого, что может внести напряжение в отношения между Россией и США. «Тем более что отношения эти находятся на минимальном уровне», — подчеркнул он.

Песков назвал слова Трампа о ядерной подлодке США около России важными
Video

21 октября Россия провела испытание крылатой ракеты «Буревестник» на ядерной энергоустановке. Ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов. «И это не предел», — доложил глава Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину.

В ответ на это Трамп заявил, что США не нужно гнаться за вооружениями России, ведь «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка находится у берегов России. Он также назвал испытания неуместными. По его мнению, вместо военных испытаний нужно завершать боевые действия. Трамп, также говоря о «Буревестнике», подчеркнул, что Россия и США не играют друг с другом в игры.

Трамп — о перспективе дополнительных санкций против России: «Вы узнаете»
Политика
Дональд Трамп

Трамп 1 августа сообщил, что приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах» из-за заявлений зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Трамп объяснил, что принял такое решение на случай, если «безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами».

Тогда в Кремле подчеркнули, что «достаточно спокойно» относятся к ужесточению риторики Трампа. После этого американский лидер несколько раз заявлял, что разочарован в Путине.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Дмитрий Песков США подлодка Дональд Трамп
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп словами о подлодке около России ответил на вопрос о «Буревестнике»
Политика
Рябков заявил о риске столкновения ядерных держав из-за политики НАТО
Политика
Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по запасам ядерного оружия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Плющенко оценил победу своего сына на турнире, где не было конкурентов Спорт, 15:32
Рособрнадзор объявил предостережения московскому и брянскому вузам Общество, 15:27
Путин ратифицировал стратегический договор с Венесуэлой Политика, 15:23
Зеленский заявил, что Киев просит США о похожем на Tomahawk оружии Политика, 15:20
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Чем известен футболист Мостовой, которого пытались похитить в Петербурге 15:18
Власти Башкирии сообщили о смерти 18-летнего участника военной операции Общество, 15:09
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Власти оценили ущерб Белгородскому водохранилищу и риски после ударов ВСУ Политика, 15:08
ЦБ выпустит в обращение золотого «Георгия Победоносца» номиналом ₽10 тыс. Финансы, 15:05
«Ангару» лишили лицензии на коммерческие рейсы. Что известно о компании Бизнес, 15:05
В Hongqi прокомментировали случаи отказа в регистрации автомобилей в ГАИ Авто, 15:04
Путин подписал закон о денонсации договора с США об утилизации плутония Политика, 15:01
Главу азербайджанской диаспоры Воронежа освободили из СИЗО Политика, 14:59
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59