Песков назвал слова Трампа о ядерной подлодке США около России важными

Дональд Трамп (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Слова президента США Дональда Трампа о ядерной подлодке у берегов России являются важными, потому что это точка зрения американского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это точка зрения главы американского государства, она важна», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Ранее Песков отмечал, что в испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой нет ничего такого, что может внести напряжение в отношения между Россией и США. «Тем более что отношения эти находятся на минимальном уровне», — подчеркнул он.

21 октября Россия провела испытание крылатой ракеты «Буревестник» на ядерной энергоустановке. Ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов. «И это не предел», — доложил глава Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину.

В ответ на это Трамп заявил, что США не нужно гнаться за вооружениями России, ведь «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка находится у берегов России. Он также назвал испытания неуместными. По его мнению, вместо военных испытаний нужно завершать боевые действия. Трамп, также говоря о «Буревестнике», подчеркнул, что Россия и США не играют друг с другом в игры.

Трамп 1 августа сообщил, что приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах» из-за заявлений зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Трамп объяснил, что принял такое решение на случай, если «безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами».

Тогда в Кремле подчеркнули, что «достаточно спокойно» относятся к ужесточению риторики Трампа. После этого американский лидер несколько раз заявлял, что разочарован в Путине.