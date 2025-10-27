Песков оценил, как испытания «Буревестника» повлияют на отношения с США

Кремль заявил, что испытания ракеты «Буревестник» не должны внести напряжение в отношения России и США, особенно учитывая их минимальный уровень. Трамп ранее отметил, что страны «не играют друг с другом в игры»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой нет ничего такого, что может внести напряжение в отношения между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь нет ничего такого, что может и должно «напрячь» отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более что отношения эти находятся на минимальном уровне», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев сообщил, что российская сторона успела донести до американских коллег информацию об успешных испытаниях ракеты «Буревестник».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Соединенные Штаты не играют друг с другом в игры. Так он ответил на вопрос об испытании крылатой ракеты.

Президент России Владимир Путин анонсировал создание крылатой ракеты 9М730 «Буревестник» в 2018 году. По его словам, в ее корпусе содержится малогабаритная ядерная установка. Президент отметил, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».

26 октября 2025 года глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину об успешных испытаниях «Буревестника» 21 октября. По его словам, ракета пролетела 14 тыс. км. В Европе назвали «явным сигналом Трампу» доклад Генштаба Путину.

Песков отметил, что отношения между российской и американской стороной раньше находились в «оцепенении», и сейчас только наметились усилия Москвы и Вашингтона, чтобы вывести их из этого состояния.

После возвращения Трампа в Белый дом контакты Вашингтона и Москвы, фактически остановленные после начала боевых действий на Украине, возобновились, диалог велся на разных уровнях — от экспертного до высшего. В частности, в августе Трамп и Путин встретились на саммите на Аляске.

Была намечена еще одна встреча на октябрь, но американский лидер на прошлой неделе отменил ее, так как ему показалось, что «это неправильно», а президенты «не доберутся до того места, куда должны были добраться». Российский президент считает, что встреча скорее не отменена, а перенесена.