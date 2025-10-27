 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп словами о подлодке около России ответил на вопрос о «Буревестнике»

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Francis Chung / CNP/ Keystone Press Agency / Global Look Press)

«Лучшая в мире» американская атомная подводная лодка находится у берегов России, поэтому США не нужно гнаться за вооружениями России. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя завершение испытаний российской ракеты «Буревестник». Запись пресс-конференции опубликовала пресс-служба Белого дома на YouTube.

«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов», — сказал Трамп, добавив, что заявление России о «Буревестнике» «неуместно», учитывая конфликт на Украине.

По его мнению, вместо военных испытаний нужно завершать боевые действия.

Трамп, также говоря о «Буревестнике», подчеркнул, что Россия и США не играют друг с другом в игры. За несколько дней до этого он заявлял, что США опережают Россию и Китай по запасам ядерного оружия. Кроме того, Трамп утверждал, что у США есть оружие, о котором «многие люди даже не знают».

Медведев поздравил «друзей России» с успешным испытанием «Буревестника»
Политика
Дмитрий Медведев

21 октября Россия провела испытание крылатой ракеты «Буревестник» на ядерной энергоустановке. Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов. «И это не предел», — отметил Герасимов.

Трамп 1 августа сообщил, что приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах» из-за заявлений зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Трамп объяснил, что принял такое решение на случай, если «безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами».

Тогда в Кремле подчеркнули, что «достаточно спокойно» относятся к ужесточению риторики Трампа.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

