Трамп фразой «не играем в игры» прокомментировал испытание «Буревестника»

России следует завершить конфликт на Украине, а не испытывать ракеты, заявил Трамп. Об испытаниях «Буревестника», который пролетел 14 тыс. км, ранее доложил Путину глава Генштаба Герасимов

Дональд Трамп (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Россия и США не играют друг с другом в игры, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос об испытании крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, которое недавно провели российские военные. В Генштабе сообщали, что ракета пролетела 14 тыс. км.

«У нас есть лучшая в мире атомная подводная лодка прямо у их берегов. Я имею в виду, ей необязательно преодолевать 8000 миль [около 12,8 тыс. км]. Они не играют в игры с нами. Мы тоже не играем в игры», — сказал Трамп.

Президент США также выразил мнение, что России следует завершить конфликт на Украине, который, по его словам, должен был продолжаться неделю, а не почти четыре года. «Вот что они должны делать, вместо того чтобы испытывать ракеты», — сказал американский лидер.

Трамп также сказал, что вопрос о потенциальном использовании замороженных российских активов — дело ЕС, а не США. Отвечая на вопрос о возможных новых санкций Вашингтона против Москвы, президент США, заявил: «Вы узнаете».

21 октября Россия провела испытание крылатой ракеты «Буревестник» на ядерной энергоустановке, доложил президенту Владимиру Путину глава Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов. «И это не предел», — отметил Герасимов.

Путин анонсировал создание «Буревестника» (в кодификации НАТО — SSC-X-9 Skyfall) в 2018 году. Он указывал, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».

Об успешном испытании «Буревестника» глава государства сообщал в 2023 году.

В начале октября Путин сообщал, что Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям. Он указывал, что если эти государства проведут такие испытания, то Россия сделает то же самое. В прошлом году российский лидер заявлял, что использование ядерного оружия остается крайней и исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Москва, по его словам, не собирается «втягиваться» в новую гонку вооружений, но будет поддерживать ядерные силы «на уровне необходимой достаточности».