Политика⁠,
0

Трамп фразой «не играем в игры» прокомментировал испытание «Буревестника»

России следует завершить конфликт на Украине, а не испытывать ракеты, заявил Трамп. Об испытаниях «Буревестника», который пролетел 14 тыс. км, ранее доложил Путину глава Генштаба Герасимов
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Россия и США не играют друг с другом в игры, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос об испытании крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, которое недавно провели российские военные. В Генштабе сообщали, что ракета пролетела 14 тыс. км.

«У нас есть лучшая в мире атомная подводная лодка прямо у их берегов. Я имею в виду, ей необязательно преодолевать 8000 миль [около 12,8 тыс. км]. Они не играют в игры с нами. Мы тоже не играем в игры», — сказал Трамп.

Президент США также выразил мнение, что России следует завершить конфликт на Украине, который, по его словам, должен был продолжаться неделю, а не почти четыре года. «Вот что они должны делать, вместо того чтобы испытывать ракеты», — сказал американский лидер.

Трамп также сказал, что вопрос о потенциальном использовании замороженных российских активов — дело ЕС, а не США. Отвечая на вопрос о возможных новых санкций Вашингтона против Москвы, президент США, заявил: «Вы узнаете».

Медведев поздравил «друзей России» с успешным испытанием «Буревестника»
Политика
Дмитрий Медведев

21 октября Россия провела испытание крылатой ракеты «Буревестник» на ядерной энергоустановке, доложил президенту Владимиру Путину глава Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов. «И это не предел», — отметил Герасимов.

Путин анонсировал создание «Буревестника» (в кодификации НАТО — SSC-X-9 Skyfall) в 2018 году. Он указывал, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».

Об успешном испытании «Буревестника» глава государства сообщал в 2023 году.

В начале октября Путин сообщал, что Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям. Он указывал, что если эти государства проведут такие испытания, то Россия сделает то же самое. В прошлом году российский лидер заявлял, что использование ядерного оружия остается крайней и исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Москва, по его словам, не собирается «втягиваться» в новую гонку вооружений, но будет поддерживать ядерные силы «на уровне необходимой достаточности».

