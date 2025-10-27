Трамп не стал раскрывать планы относительно новых санкций против России, ответив журналистам «вы узнаете». Он добавил, что вопрос о замороженных российских активах и их использовании для помощи Украине должен решать сам ЕС

Дональд Трамп (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Американский президент Дональд Трамп словами «вы узнаете» ответил на вопрос о перспективах введения против России дополнительных санкций. Об этом он сказал на борту Air Force One.

Республиканец также раскрыл свою позицию насчет того, должен ли Евросоюз использовать замороженные российские активы для военной помощи Украине. «Вам нужно спросить ЕС. Я не участвую в этом. Это дело ЕС», — сказал Трамп.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа подготовила проект новых санкций против ключевых секторов экономики России и введет их, если Москва не согласится прекратить конфликт с Киевом. Часть ограничений направлена против банковского сектора России и инфраструктуры для поставок нефти.

До этого украинские власти попросили США ввести новые санкции, в том числе отключить все российские банки от долларовой системы.

Кроме того, по информации агентства, американские чиновники выразили ЕС готовность поддержать идею использовать заблокированные активы России для отправки оружия Украине. При этом, сообщил Reuters, в администрации Трампа также ведут обсуждения об использовании заблокированных в США активов России для поддержки Украины.

В ближайшие недели должна была состояться новая встреча Трампа с президентом Владимиром Путиным. Однако 22 октября американский лидер объявил, что пока решил отменить ее. Российский президент после этого говорил скорее о переносе саммита.

Помимо объявления об отмене встречи, Вашингтон ввел санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, а также их дочерних предприятий. По словам Путина, это будет носить для России «серьезный» характер и «иметь определенные последствия», но существенно не скажется на «экономическом самочувствии» страны.

«Рад, что он [Путин] так думает. Посмотрим через полгода», — оценил его слова Трамп.

Российские власти подчеркивали, что санкции и другие попытки давления не помешают Москве достичь целей, а также выражали готовность к урегулированию.

Россия также осуждает западные поставки оружия Украине. По словам Пескова, ни одно вооружение, которое в перспективе может получить ВСУ, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий.