Трамп заявил о разочаровании в Путине из-за Украины
Президент США Дональд Трамп, выступая перед высшим офицерским составом вооруженных сил США, вновь заявил, что «разочарован» в российском президенте Владимире Путине. Трансляцию вел C-Span.
«Я так разочарован в Путине. Я думал, он покончит с этим делом. Он должен был покончить с этой войной за неделю <...> И я сказал ему: «Знаете, вы не выглядите хорошо. Вы четвертый год сражаетесь в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы — бумажный тигр?», — сказал Трамп.
Американский президент подчеркнул, что за неделю боевых действий гибнут «тысячи солдат», и это худший военный конфликт со времен Второй мировой войны. Вместе с тем Трамп считает, что в конечном счете его удастся завершить. «В теории — я сейчас постучу по дереву, потому что ты до конца ни в чем не можешь быть уверенным», — сказал Трамп.
За последние месяцы Трамп несколько раз заявлял, что разочарован действиями российского президента. На прошлой неделе он допустил, что российско-украинский конфликт может продлиться еще долго. По мнению президента США, диалог между двумя сторонами осложняется тем, что Владимир Путин и Владимир Зеленский «ненавидят друг друга».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Радио РБК говорил, что Трамп демонстрирует «политическую волю», участвуя в процессе урегулирования. При этом он подчеркивал, что Кремль не согласен с рядом заявлений республиканца, включая формулировку «бумажный тигр» в отношении России: «Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает».
Путин в начале сентября заявил, что существует возможность договориться о завершении конфликта на Украине. «Мне представляется, если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно», — отметил он. При этом Путин настаивает, что условия России по урегулированию остаются неизменными.
Читайте РБК в Telegram.
Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»
Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику
Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях
Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона
Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна
Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео
СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска
Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов