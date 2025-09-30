Трамп заявил о разочаровании в Путине из-за Украины

По словам Трампа, он рассчитывал на быстрое завершение военного конфликта России и Украины — «за неделю». Президент США вновь заявил, что разочарован в Путине, но продолжает надеяться на урегулирование

Фото: Андрей Андриенко / пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ / Reuters

Президент США Дональд Трамп, выступая перед высшим офицерским составом вооруженных сил США, вновь заявил, что «разочарован» в российском президенте Владимире Путине. Трансляцию вел C-Span.

«Я так разочарован в Путине. Я думал, он покончит с этим делом. Он должен был покончить с этой войной за неделю <...> И я сказал ему: «Знаете, вы не выглядите хорошо. Вы четвертый год сражаетесь в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы — бумажный тигр?», — сказал Трамп.

Американский президент подчеркнул, что за неделю боевых действий гибнут «тысячи солдат», и это худший военный конфликт со времен Второй мировой войны. Вместе с тем Трамп считает, что в конечном счете его удастся завершить. «В теории — я сейчас постучу по дереву, потому что ты до конца ни в чем не можешь быть уверенным», — сказал Трамп.

За последние месяцы Трамп несколько раз заявлял, что разочарован действиями российского президента. На прошлой неделе он допустил, что российско-украинский конфликт может продлиться еще долго. По мнению президента США, диалог между двумя сторонами осложняется тем, что Владимир Путин и Владимир Зеленский «ненавидят друг друга».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Радио РБК говорил, что Трамп демонстрирует «политическую волю», участвуя в процессе урегулирования. При этом он подчеркивал, что Кремль не согласен с рядом заявлений республиканца, включая формулировку «бумажный тигр» в отношении России: «Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает».

Путин в начале сентября заявил, что существует возможность договориться о завершении конфликта на Украине. «Мне представляется, если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно», — отметил он. При этом Путин настаивает, что условия России по урегулированию остаются неизменными.